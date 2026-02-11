У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»

У капитана «Спартака» Андрея Миронова родилась дочь.

«Батя 2. Час назад снова стали родителями», – написал Миронов в соцсети.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва рад поздравить капитана нашей команды Андрея Миронова и его жену Кристину с рождением дочери, которую назвали Мира!

Желаем здоровья и счастья семье нашего защитника!» – говорится в сообщении «Спартака».

Фото: соцсеть Андрея Миронова