У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
У капитана «Спартака» Андрея Миронова родилась дочь.
У защитника «Спартака» Андрея Миронова родилась дочь.
«Батя 2. Час назад снова стали родителями», – написал Миронов в соцсети.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва рад поздравить капитана нашей команды Андрея Миронова и его жену Кристину с рождением дочери, которую назвали Мира!
Желаем здоровья и счастья семье нашего защитника!» – говорится в сообщении «Спартака».
Фото: соцсеть Андрея Миронова
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Мира и добра вам, как в прочем и всем людям
Будьте здоровы и счастливы!!!
Мира - красивое имя
Вот не хочется язвить в комментариях под такой новостью.. Но прическа у Миронова как советская Зинаида Павловна из бухгалтерии, которая химку сделала. Ещё раз извиняюсь :)
Мира - прекрасное имя и пожелание
Крепкого здоровья Вашей семье,хорошее выбрали имя Мира, поздравляю!
