Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»

Отец Фегервары рассказал, что его сын считает Овечкина лучшим игроком мира.

Защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары считает капитана команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.

Об этом рассказал отец игрока сборной Словакии Марио Фегервары.

Он ответил на вопрос о том, как его сын относится к Овечкину.

«Он сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира», – отметил Фегервари-старший.

Фегервари принимает участие мужском олимпийском хоккейном турнире.

«Я приехал вчера вечером, с сыном виделся, вместе ужинали. Олимпийская деревня ему нравится», – сказал Марио Фегервары.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7833 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
ну прикольнулся, бывает🤭✌️😄
