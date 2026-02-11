Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»

Отец Фегервары рассказал, что его сын считает Овечкина лучшим игроком мира.

Защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары считает капитана команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.

Об этом рассказал отец игрока сборной Словакии Марио Фегервары.

Он ответил на вопрос о том, как его сын относится к Овечкину.

«Он сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира», – отметил Фегервари-старший.

Фегервари принимает участие мужском олимпийском хоккейном турнире.

«Я приехал вчера вечером, с сыном виделся, вместе ужинали. Олимпийская деревня ему нравится», – сказал Марио Фегервары.