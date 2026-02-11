Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
Кросби, Стоун и Марнер тренируются в 3-м звене Канады.
Сидни Кросби, Марк Стоун и Митч Марнер тренируются в 3-м звене сборной Канады.
Команда провела тренировку в Милане, сообщает журналист TSN Марк Мастерс.
Канада сыграет первый матч на турнире 12 февраля против Чехии.
Нападающие:
Макклин Селебрини – Коннор Макдэвид – Том Уилсон;
Брэндон Хэйгл – Нэтан Маккиннон – Сэм Райнхарт;
Митч Марнер – Сидни Кросби – Марк Стоун;
Брэд Маршанд – Бо Хорват – Ник Сузуки;
Сет Джарвис, Сэм Беннетт.
Защитники:
Девон Тэйвс – Кэйл Макар;
Джош Моррисси – Колтон Парайко;
Ши Теодор – Трэвис Сэнхайм;
Томас Харли – Дрю Даути.
Вратари: Джордан Биннингтон, Дарси Кюмпер, Логан Томпсон.
