  • Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки

Кросби, Стоун и Марнер тренируются в 3-м звене Канады.

Сидни Кросби, Марк Стоун и Митч Марнер тренируются в 3-м звене сборной Канады.

Команда провела тренировку в Милане, сообщает журналист TSN Марк Мастерс.

Канада сыграет первый матч на турнире 12 февраля против Чехии.

Нападающие: 

Макклин СелебриниКоннор МакдэвидТом Уилсон;

Брэндон Хэйгл – Нэтан Маккиннон – Сэм Райнхарт;

Митч Марнер – Сидни Кросби – Марк Стоун;

Брэд Маршанд – Бо Хорват – Ник Сузуки;

Сет Джарвис, Сэм Беннетт.

Защитники:

Девон Тэйвс – Кэйл Макар;

Джош Моррисси – Колтон Парайко;

Ши Теодор – Трэвис Сэнхайм;

Томас Харли – Дрю Даути.

Вратари: Джордан Биннингтон, Дарси Кюмпер, Логан Томпсон.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7833 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Марка Мастерса
Там любое звено НИЧЕГО СЕБЕ была бы сыгранность
Ничего себе 3 заено!
В 4ом должен быть
