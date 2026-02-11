  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Слафковски стал автором 1-й шайбы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Он открыл счет в матче Словакии и Финляндии
1

Слафковски стал автором 1-й шайбы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Он открыл счет в матче Словакии и Финляндии

Слафковски стал автором первой шайбы мужского турнира ОИ-2026.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски стал автором первой шайбы мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026.

Форвард «Монреаля» отличился на 8-й минуте первого периода в матче против Финляндии (1:0, 1-й перерыв).

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии проходит с 11 по 22 февраля.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7833 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЮрай Слафковски
logoСборная Финляндии по хоккею
logoМонреаль
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoСборная Словакии по хоккею
logoОлимпиада-2026
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
На прошлой Олимпиаде Словакия тоже начинала своё выступление матчем против Финляндии, и тогда тоже первую шайбу забросил Слафковски
Правда, потом финны забили шесть
Сегодня пока полным повторением не пахнет, словаки хорошо обороняются
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ружичка из «Спартака» и Слафковски – в 1-м звене Словакии на тренировке, Дворски – 2-й центр, Поспишил – 3-й. Фегервары и Немец – 1-я пара защитников
9 февраля, 14:30
Демидов делит 4-е место в истории «Монреаля» по очкам за сезон для игроков не старше 20 лет – 46. Рекорд у Лефлера – 64 очка
3 февраля, 14:58
Селебрини – лучший игрок НХЛ до 23 лет по версии The Athletic. Бедард – 2-й, Шефер – 4-й, Джонстон – 6-й, Демидов – 8-й, Хатсон – 14-й, Чернышов – 19-й, Мичков – 20-й
14 января, 11:41
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
17 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
23 минуты назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
38 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
53 минуты назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
58 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
7 минут назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем