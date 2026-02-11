Слафковски стал автором 1-й шайбы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Он открыл счет в матче Словакии и Финляндии
Слафковски стал автором первой шайбы мужского турнира ОИ-2026.
Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски стал автором первой шайбы мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026.
Форвард «Монреаля» отличился на 8-й минуте первого периода в матче против Финляндии (1:0, 1-й перерыв).
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии проходит с 11 по 22 февраля.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7833 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Правда, потом финны забили шесть
Сегодня пока полным повторением не пахнет, словаки хорошо обороняются