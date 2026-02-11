Крикунов об Олимпиаде: «Мой интерес снижается ввиду отсутствия России. Главные фавориты: США, Канада, Швеция и Финляндия»
Крикунов назвал фаворитов мужского хоккейного турнира на ОИ.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
«Планирую смотреть олимпийский турнир. Думаю, главные фавориты: США, Канада, Швеция и Финляндия.
Мой интерес, конечно, снижается ввиду отсутствия России. Своих хотелось увидеть – все-таки и сам два раза участвовал: один со сборной Беларуси, второй – с Россией», – сказал Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
3 комментария
Зато есть твоя Латвия
Финнов уже отфаворитили
Так чего го же ты просрал 2006
Главные новости
