Крикунов об Олимпиаде: «Мой интерес снижается ввиду отсутствия России. Главные фавориты: США, Канада, Швеция и Финляндия»

Крикунов назвал фаворитов мужского хоккейного турнира на ОИ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

«Планирую смотреть олимпийский турнир. Думаю, главные фавориты: США, Канада , Швеция и Финляндия .

Мой интерес, конечно, снижается ввиду отсутствия России. Своих хотелось увидеть – все-таки и сам два раза участвовал: один со сборной Беларуси , второй – с Россией», – сказал Крикунов.