  • Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
80

Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон.

Журналистка The Hockey News, репортер «Вашингтона» Сэмми Силбер заявила, что Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон.

Отмечается, что сейчас он полностью сфокусирован на игре «Кэпиталс» и борьбе за выход в плей-офф, а решение примет позже.

Действующий контракт 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик общался с Овечкиным несколько недель назад, но они не обсуждали будущее игрока.

В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков при полезности «плюс 3».

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в «Динамо», а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
80 комментариев
Думаю на один сезон продлиться, побьёт рекорд по шайбам с учетом ПО и затем домой.
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
Думаю на один сезон продлиться, побьёт рекорд по шайбам с учетом ПО и затем домой.
Если у руля будет РР в Д то будет играть в Кэпиталс до 50
Ответ xforstx
Если у руля будет РР в Д то будет играть в Кэпиталс до 50
Ну откуда такие больные фантазии берутся, какой РР...
Подпишет какой-то символический контракт и скорее всего останется, потому что он и Кросби - величина для лиги. И НХЛ захочет как-то заработать на его последнем сезоне.

И вечный рекорд по кол-во заброшенных шайб с учётом плей-офф тоже побить нужно. И для НХЛ и для Вашингтона это также важно
Ответ Dzavetteri
Подпишет какой-то символический контракт и скорее всего останется, потому что он и Кросби - величина для лиги. И НХЛ захочет как-то заработать на его последнем сезоне. И вечный рекорд по кол-во заброшенных шайб с учётом плей-офф тоже побить нужно. И для НХЛ и для Вашингтона это также важно
только на спортсе считают шайбы с учётом плова. нигде больше. ни в Вашингтоне, ни в НХЛ.
Ответ vulturecrow
только на спортсе считают шайбы с учётом плова. нигде больше. ни в Вашингтоне, ни в НХЛ.
ну зато проблем и недопониманий не будет, если начнут считать все вместе)
Не плохой сезон от ови , надо завершать на хорошей ноте карьеру в нхл, поднимут его свитер под своды арены и достанутся другие регалии, ови молодец глыба хоккея с шайбой не только нхл но и в мире. И это не пустые слова.
Только не в Динамо ! Побей Михалыч рекорд
Фокусирование, пока не очень помогает команде
Ответ Джавид Гасанов
Фокусирование, пока не очень помогает команде
Странное у вашего собеседника имя, однако
Ответ Джавид Гасанов
Фокусирование, пока не очень помогает команде
Команда и сама не особо много делает
Чего вы его куда то гоните ,загоняете то в политику , то в тренера, то ещё куда то не упомнишь -дайте сорокалетнему семейному мужику жить своими мозгами и своей жизнью ! Обойдётся он без ваших советов -разбирайтесь в своей жизни ,за чем лесть в чужую!
Ответ Огюст
Чего вы его куда то гоните ,загоняете то в политику , то в тренера, то ещё куда то не упомнишь -дайте сорокалетнему семейному мужику жить своими мозгами и своей жизнью ! Обойдётся он без ваших советов -разбирайтесь в своей жизни ,за чем лесть в чужую!
Да и без заступника в твоем лице и подобных тоже обойдется-)))
ещё сезон потерпеть и закончить
Ну началось…😂
На год надо заключить новый контракт, чтобы побить общий рекорд Гретцки (в этом сезоне побить уже вряд ли получится). Уж застолбить звание лучшего снайпера, так застолбить. А потом, по мере здоровья, попылить чуток в КХЛ, чтобы россияне смогли полюбоваться исторической личностью.
1000+ забить и на заслуженный отдых
