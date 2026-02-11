Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон.

Журналистка The Hockey News, репортер «Вашингтона » Сэмми Силбер заявила, что Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон.

Отмечается, что сейчас он полностью сфокусирован на игре «Кэпиталс» и борьбе за выход в плей-офф, а решение примет позже.

Действующий контракт 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик общался с Овечкиным несколько недель назад, но они не обсуждали будущее игрока.

В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков при полезности «плюс 3».

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в «Динамо», а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»