Анас о гонке бомбардиров НХЛ: «Кучеров будет первым. Он набрал 75 очков в 35 матчах – просто безумие, сумасшедший график. Все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним»

Анас о гонке бомбардиров НХЛ: Кучеров будет первым.

Форвард минского «Динамо» Сэм Анас считает, что Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров в регулярном чемпионате НХЛ.

На олимпийскую паузу лидером ушел форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 96 очков, Нэтан Маккиннон из «Колорадо» идет вторым – 93 балла, у Кучерова 91 очко и третье место. Отметим, что «Ойлерс» провели на 3 матча больше остальных.

«Мне кажется, Кучеров будет первым в НХЛ. Он набрал 75 очков в 35 матчах (в 36 – Спортс’‘). Просто безумие! Он идет по какому-то сумасшедшему графику. Это не секрет, что все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним.

Куч – потрясающий игрок, и, мне кажется, он обойдет конкурентов в итоге», – сказал Анас.

