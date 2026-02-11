Анас о гонке бомбардиров НХЛ: «Кучеров будет первым. Он набрал 75 очков в 35 матчах – просто безумие, сумасшедший график. Все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним»
Анас о гонке бомбардиров НХЛ: Кучеров будет первым.
Форвард минского «Динамо» Сэм Анас считает, что Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров в регулярном чемпионате НХЛ.
На олимпийскую паузу лидером ушел форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 96 очков, Нэтан Маккиннон из «Колорадо» идет вторым – 93 балла, у Кучерова 91 очко и третье место. Отметим, что «Ойлерс» провели на 3 матча больше остальных.
«Мне кажется, Кучеров будет первым в НХЛ. Он набрал 75 очков в 35 матчах (в 36 – Спортс’‘). Просто безумие! Он идет по какому-то сумасшедшему графику. Это не секрет, что все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним.
Куч – потрясающий игрок, и, мне кажется, он обойдет конкурентов в итоге», – сказал Анас.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7831 голос
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
