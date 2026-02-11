  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Анас о гонке бомбардиров НХЛ: «Кучеров будет первым. Он набрал 75 очков в 35 матчах – просто безумие, сумасшедший график. Все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним»
9

Анас о гонке бомбардиров НХЛ: «Кучеров будет первым. Он набрал 75 очков в 35 матчах – просто безумие, сумасшедший график. Все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним»

Анас о гонке бомбардиров НХЛ: Кучеров будет первым.

Форвард минского «Динамо» Сэм Анас считает, что Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров в регулярном чемпионате НХЛ.

На олимпийскую паузу лидером ушел форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 96 очков, Нэтан Маккиннон из «Колорадо» идет вторым – 93 балла, у Кучерова 91 очко и третье место. Отметим, что «Ойлерс» провели на 3 матча больше остальных.

«Мне кажется, Кучеров будет первым в НХЛ. Он набрал 75 очков в 35 матчах (в 36 – Спортс’‘). Просто безумие! Он идет по какому-то сумасшедшему графику. Это не секрет, что все успехи «Тампы» связаны в большей степени с ним.

Куч – потрясающий игрок, и, мне кажется, он обойдет конкурентов в итоге», – сказал Анас.

Какой была бы сборная России на Олимпиаде-2026. Версия Ильи Воробьева

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7831 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoКолорадо
logoКХЛ
logoТампа-Бэй
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoСэм Анас
logoНикита Кучеров
logoДинамо Минск
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Куч идет по графику Гретцки который был в прайме, причем это не маленький отрезкок из 5-10 или там 15 матчей

А 36 матчей
Ответ paha
Куч идет по графику Гретцки который был в прайме, причем это не маленький отрезкок из 5-10 или там 15 матчей А 36 матчей
График, конечно, графиком, только Гретцки при этом забивал почти втрое больше Никиты (т.е. Уэйн набирал множество очков за счет голов, что определенно сложнее, чем за счет передач). Ну а так, спору нет, Кучеров крут на данном отрезке регулярки.
Ответ Vankouver
График, конечно, графиком, только Гретцки при этом забивал почти втрое больше Никиты (т.е. Уэйн набирал множество очков за счет голов, что определенно сложнее, чем за счет передач). Ну а так, спору нет, Кучеров крут на данном отрезке регулярки.
что за бред - в среднем по карьере у Грецки на 1 гол приходится 2.2 передачи, в свой лучший сезон он набрал 215 очков (52 гола + 163 передачи)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон оторвался от Кучерова и приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 2 очка с «Сан-Хосе». У Никиты 90 очков, у Нэтана – 93, у Коннора – 96
5 февраля, 06:19
Селебрини – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Макдэвид – 3-й, Кучеров – 4-й
4 февраля, 08:47
Кучеров вплотную приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ – 90 очков против 91. Лидирует Макдэвид – 95 очков, но у соперников по 3 игры в запасе
4 февраля, 06:01
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
16 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
22 минуты назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
37 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
52 минуты назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
57 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
6 минут назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем