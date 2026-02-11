Разин об Олимпиаде: «Мне будет интересно следить. Канадцы, американцы, шведы – топовые команды. Без России статус снижается, конечно»

Разин об Олимпиаде: мне будет интересно следить.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что планирует следить за олимпийским хоккейным турниром, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

«Мне интересно будет следить за Олимпиадой. Канадцы, американцы, шведы – все топовые команды. Я с удовольствием за ними посмотрю по мере возможности.

Но без России, конечно, статус Олимпиады снижается», – сказал Разин.

