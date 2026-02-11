Разин об Олимпиаде: «Мне будет интересно следить. Канадцы, американцы, шведы – топовые команды. Без России статус снижается, конечно»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что планирует следить за олимпийским хоккейным турниром, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.
«Мне интересно будет следить за Олимпиадой. Канадцы, американцы, шведы – все топовые команды. Я с удовольствием за ними посмотрю по мере возможности.
Но без России, конечно, статус Олимпиады снижается», – сказал Разин.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7829 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Хоть один нормальный человек и настоящий тренер. А не дешёвый лицеме₽, лжец и хайпожор
Хоть один правду написал, а то все сказали что мы не будем, что там смотреть, конечно нужно смотреть как хоккей в мире меняется , брать чтото лучшее .
Почему тренеры не должны смотреть? Они просто обязанны смотреть такие турниры! Там всегда можно увидить и понять нужные вещи для своей работы!
Статус России снижается …
Всё верно специалист должен смотреть .Тем более, что с Нхл в этом году много игроков,на олимпиаде.
