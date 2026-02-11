Крикунов об ОИ: «Россия претендовала бы на победу. Предыдущее поколение было позвезднее, но сейчас ребята посерьезнее и вратари очень хорошие»
Крикунов об Олимпиаде-2026: Россия претендовала бы на победу.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, как команда выступила бы на Олимпийских играх-2026.
«Думаю, до медалей бы мы точно дошли. Ребята, которые сейчас играют, посерьезнее даже, чем то поколение, которое было ранее. Хотя, может быть, предыдущие и были позвезднее.
У нас очень хорошие вратари, а это имеет очень большое значение. Думаю, мы бы претендовали на победу», – сказал Крикунов.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7827 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
