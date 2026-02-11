  • Спортс
20

Крикунов об ОИ: «Россия претендовала бы на победу. Предыдущее поколение было позвезднее, но сейчас ребята посерьезнее и вратари очень хорошие»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, как команда выступила бы на Олимпийских играх-2026.

«Думаю, до медалей бы мы точно дошли. Ребята, которые сейчас играют, посерьезнее даже, чем то поколение, которое было ранее. Хотя, может быть, предыдущие и были позвезднее.

У нас очень хорошие вратари, а это имеет очень большое значение. Думаю, мы бы претендовали на победу», – сказал Крикунов.

Почему Овечкин не стал олимпийским чемпионом

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7827 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
20 комментариев
Претендовать мы всегда претендовали, претендовали бы и сейчас, спору нет. Но всякий раз на пути наших претензий оказывались то Доминик Гашек, то сборная США, то в Турине что-то случилось (кстати, кто тогда тренером был, на букву К, кажется), то гориллы из клетки в Ванкувере, то Селянне, который случайно перепутал олимпийскую сборную с ветеранской...А состав всегда был хороший. В России много хороших хоккеистов, кто спорит. Но из них, а) еще надо сделать хорошую команду и б) есть еще несколько стран, у которых хоккеисты как минимум не хуже...Так что водить вилами по воде можно сколько угодно...
Ответ Иван Стрелков
Про Селяне в точку, а вот Войнов хоть и на 15 лет моложе, но играл тогда за ветеранов
Ответ Иван Стрелков
Товарищ, пересмотрите хотя бы хайлайты финала Нагано, там Гашек даже не вспотел. Чехи играли лучше, перебросали нас, и если бы не Шталенков, мы вообще могли проиграть разгромно.
Напомню , перед Сочи многие "эксперты" вешали золотые медали , чем тогда все кончилось думаю не стоит напоминать
Ответ Александр Сандалов
Сейчас вешать медали безопаснее. Не проверить). Зато можно показать свой патриотический накал.
Крикунов , кто был тренером с очень хорошим составом в 2006 году? Канадцев победили молодцы , но что потом было ? Две баранки 0:4 и 0:3 , это задача тренера держать игроков в узде , а наши после Канады конкретно то ли расслабились то ли уверовали в себя.
Ответ Александр Сандалов
Забухали на радостях
Ещё один вылез со своим"вот если бы мы, так ух, бы! " Кто там ещё не высказался?
Ответ Владимир Ночевной
Фетисов. Он не смотрит)
Ну так понятно, что претендовали бы. Так же как и Швеция, и Финляндия, и возможно даже Чехия. Другое дело, что шансов против США или Канады маловато.
Предыдущее поколение - это какое? Макаров-Ларионов-Крутов?)))
Ответ Иван Петров
Петров, Михайлов, Харламов
Вратарская линия, однозначно, лучшая в мире. Но с дефецитом хороших защитников. Нападение сильное. Но Канада и США сильнее. Мы взяли бы бронзу.
Ответ Agent Smith
А тренерская линия в виде Барбарисыча тебя не впечатляет?
Ответ Agent Smith
У Маяковского есть хорошее стихотворение и как раз в тему: мы ананисты- ребята плечисты... И ведь из года в год полируют без остановки
Крикунов ты просрал золото в 2006, так что не звезди
Даже ни спать ни есть спокойно не могут_ зависть давит🤣🤣🤣
Позвезднее, посерьезнее блабла. Рассуждения уровня дед в гараже.

Алло, у нас первым центром был бы Малкин сорокалетний
Ответ drugoon
При том что даже Малкин по сути полуцентр - его далеко не всегда выпускают на вбрасывания, и он всегда имел там процент побед меньше 50.
