Крикунов об ОИ: «Россия претендовала бы на победу. Предыдущее поколение было позвезднее, но сейчас ребята посерьезнее и вратари очень хорошие»

Крикунов об Олимпиаде-2026: Россия претендовала бы на победу.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, как команда выступила бы на Олимпийских играх-2026.

«Думаю, до медалей бы мы точно дошли. Ребята, которые сейчас играют, посерьезнее даже, чем то поколение, которое было ранее. Хотя, может быть, предыдущие и были позвезднее.

У нас очень хорошие вратари, а это имеет очень большое значение. Думаю, мы бы претендовали на победу», – сказал Крикунов.

