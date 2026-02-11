  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в «Динамо», а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»
21

Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в «Динамо», а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»

Депутат Свищев об Овечкине: его будущее связано с Россией.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Российский форвард пока не объявлял о дальнейших планах.

«Мы верим словам Александра, что он закончит свою карьеру в «Динамо», а уже затем начнет свою тренерскую или общественную деятельность, возможно, политическую.

Очень надеемся, что его непосредственное будущее связано с Россией, с его отдачей молодому поколению спортсменов. Его здесь любят, уважают, он кумир для всей хоккейной и не только хоккейной общественности», – сказал Свищев.

Воробьев о варианте состава на ОИ: «Овечкин – капитан, сплотил бы вокруг себя. Выходил бы в большинстве. Кучеров – дирижер. Малкин и Капризов перед воротами, Александр в офисе»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?23300 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoДмитрий Свищев
logoДинамо Москва
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
Политика
logoНХЛ
РИА Новости
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Намекает на "свежую кровь" для госдумы)
Ответ Операция Ы
Намекает на "свежую кровь" для госдумы)
Для единой России уж точно
Ответ Операция Ы
Намекает на "свежую кровь" для госдумы)
Боится за свою шо...и кресло вот и подлизывает
Вряд ли. Большую часть жизни прожил в США. Будет жить в Майами, как Каспарайтис. На НГ прилетать только в РФ.
Как то слишком мелко для какой либо веры выбирать объектом постхоккейное будущее Овечкина. Глубоко безразлично, где он будет. Кстати, вероятность, что он останется в Штатах выше, чем то, что вернётся в Россию. Ну,какое Динамо)? Брякнул человек и забыл, а этот все повторяет).
Ответ agentkuper
Как то слишком мелко для какой либо веры выбирать объектом постхоккейное будущее Овечкина. Глубоко безразлично, где он будет. Кстати, вероятность, что он останется в Штатах выше, чем то, что вернётся в Россию. Ну,какое Динамо)? Брякнул человек и забыл, а этот все повторяет).
Брякнул человек "Тошнит от Овечкина", потом бегает по новостям с ним :)
а останется в Вашингтонском Обкоме на всякий случай😏 ну знаете вдруг переобуться надо все же будет системе
а я мечтаю уехать в США....!!!
Заголовок начинается со слова верим, заканчиваемся надеемся:)
Ответ Konstantin-24 rus
Заголовок начинается со слова верим, заканчиваемся надеемся:)
это лозунг ЕдРосов уже лет 25. "Верим. Надеемся. Терпим"
🤣🤣🤣
вот только будущее таких балаболов "патриотов" как Свищев - связано с Западом. дети там, деньги там, недвижимость там.
всё там. а кукарекает здесь
Дмитрий, лучше поделились бы мнением о продолжении своей карьеры🤘🏻
Он придёт на твоё место. Уступишь?
Овечкин ещё и министром спорта будет
Ответ Рубин2003
Овечкин ещё и министром спорта будет
в президенты не меньше
Ответ Павел Гаврош
в президенты не меньше
Не раскачивайте лодку. Президентом будет Путин
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои»
19 января, 10:45
Депутат Свищев о словах Гашека про ЧМ-2026 в США: «Он живет по принципу «А Баба-яга против». Выступал против России, Овечкина, это был словесный понос. Поднимает визг на ровном месте»
12 января, 15:39
Рекомендуем
Главные новости
Купер о травме Кросби: «Он не смог выйти на 3-й период, но обратился к игрокам. Это было очень важно, мы не хотели, чтобы это был последний матч Сида на этих ОИ. Это стало стимулом для ребят»
1 минуту назад
Олимпиада-2026. 1/4 финала. США против Швеции, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии
12 минут назадLive
«Динамо» Минск победило «Спартак» – 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей
18 минут назад
Финляндия обыграла Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 3:2. Лехконен забил победный гол, Линделль набрал 0+2
29 минут назад
«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА – 3:2 по буллитам. Команда Козырева идет 2-й на Западе
41 минуту назад
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ?
52 минуты назадСпецпроект
Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение
53 минуты назадФото
«Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина: «Перед сезоном многие эксперты не верили в нас. Но хоккейная весна точно приедет в Нижний Новгород!»
сегодня, 19:15
КХЛ. СКА уступил «Северстали», «Динамо» Минск победило «Спартак», «Салават» забил 6 голов «Трактору», «Сибирь» проиграла «Амуру»
сегодня, 19:06
Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду с участием хоккеистов НХЛ. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх
сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
сегодня, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
сегодня, 16:58
Кошелев об 1:2 от «Амура»: «Совершили ошибку в начале, потом было непросто взламывать оборону. Хорошо, что зацепили важное для нас очко»
сегодня, 16:17
Люзенков об 1:2 с «Амуром»: «У «Сибири» присутствовала нервозность. Думали, что будем свежее, но соперник двигался даже лучше»
сегодня, 15:53
Андриевский о 2:1 в овертайме с «Сибирью»: «Важные два очка для «Амура», ребята понимали цену матча. Немножко не повезло – схлопотали ненужное удаление и пропустили»
сегодня, 15:37
Слафковски набрал очки во всех 4 матчах Олимпиады. 21-летний словак делит 3-е место в гонке бомбардиров турнира с 7 баллами
сегодня, 14:23
Часть сборной Франции была недовольна отстранением Кринона за драку с Уилсоном. Защитник Галле назвал решение предвзятым, вратарь Келлер – шуткой
сегодня, 13:10
Факса не сыграет за Чехию против Канады в 1/4 финала ОИ из-за травмы. У форварда «Далласа» 0+2 в 3 матчах на турнире
сегодня, 12:03
«Юта» вызвала Симашева и Бута в НХЛ
сегодня, 11:18
Гудас о том, как играть против Макдэвида в 1/4 финала ОИ: «Надо будет сказать Куперу, чтобы не выпускал его на лед»
сегодня, 08:55
Рекомендуем