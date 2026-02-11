Депутат Свищев: «Верим, что Овечкин закончит карьеру в «Динамо», а затем начнет тренерскую, общественную или политическую деятельность. Его будущее связано с Россией, надеемся»

Депутат Свищев об Овечкине: его будущее связано с Россией.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина .

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона » рассчитан до 30 июня 2026 года. Российский форвард пока не объявлял о дальнейших планах.

«Мы верим словам Александра, что он закончит свою карьеру в «Динамо », а уже затем начнет свою тренерскую или общественную деятельность, возможно, политическую.

Очень надеемся, что его непосредственное будущее связано с Россией, с его отдачей молодому поколению спортсменов. Его здесь любят, уважают, он кумир для всей хоккейной и не только хоккейной общественности», – сказал Свищев.

