Браташ о 2:3 с «Авангардом»: «Опять что-то мешает «Адмиралу» победить. Сегодня хотя бы не стыдно за команду»

Браташ о 2:3 с «Авангардом»: сегодня хотя бы не стыдно за команду.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался о поражении от «Авангарда » (2:3 Б) в FONBET КХЛ. Клуб из Владивостока проиграл 13 из 14 последних матчей.

«Играли хорошо, но опять нам что-то мешает победить. Зато сегодня хотя бы не стыдно за команду, за игру. Мы отлично поработали в перерыве, здорово подготовились и провели хороший матч. Хотелось бы, чтобы у нас стабильно были такие игры, а не чередовались с плохими.

«Адмирал» плодотворно поработал в паузу, и сегодня были видны плоды этой работы. Конечно, ребята расстроены, что никак не могут выиграть, психологическое состояние команды остается далеко не лучшим. Но мы видим, что ребята честно работают и борются», – сказал Браташ.

