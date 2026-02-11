НХЛ о стрельбе в канадской школе: «Мы потрясены душераздирающим насилием и гибелью людей. Шлем наши молитвы семьям, друзьям и всему сообществу»
НХЛ опубликовала заявление по поводу стрельбы в средней школе канадского города Тамблер-Ридж.
На данный момент 10 человек считаются погибшими, включая предполагаемого стрелка, еще около 25 получили ранения разной степени тяжести.
Полиция описала подозреваемую как «женщину с каштановыми волосами, одетую в платье», ее мотив пока остается неясным.
«Мы потрясены душераздирающим насилием и гибелью людей в Тамблер-Ридж. Семья НХЛ шлет наши молитвы и сочувствие семьям, друзьям погибших и раненых, а также всему сообществу, скорбящему из-за этой немыслимой трагедии», – сказано в сообщении лиги.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7827 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
Ужас. Канаде сочувствие . Что за день такой сегодня? В Анапе тоже один псих убил охранника колледжа ,ранил библиотекаршу и студента.
Гибель невинных людей. Фанатики,сумасшедшие,одержимые безумными идеями … страшные люди.
Ужасно это
Канада держись, мы с тобой!!
Та не может быть! Канада не США, где у всех пушки, в Канаде оружие просто так не продают. Как же так?
Боты минусуют соболезнования, бездушная армия безмозглых руководителей
😱😰
