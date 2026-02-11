  • Спортс
НХЛ о стрельбе в канадской школе: «Мы потрясены душераздирающим насилием и гибелью людей. Шлем наши молитвы семьям, друзьям и всему сообществу»

НХЛ о стрельбе в канадской школе: потрясены душераздирающим насилием.

НХЛ опубликовала заявление по поводу стрельбы в средней школе канадского города Тамблер-Ридж.

На данный момент 10 человек считаются погибшими, включая предполагаемого стрелка, еще около 25 получили ранения разной степени тяжести.

Полиция описала подозреваемую как «женщину с каштановыми волосами, одетую в платье», ее мотив пока остается неясным.

«Мы потрясены душераздирающим насилием и гибелью людей в Тамблер-Ридж. Семья НХЛ шлет наши молитвы и сочувствие семьям, друзьям погибших и раненых, а также всему сообществу, скорбящему из-за этой немыслимой трагедии», – сказано в сообщении лиги.

Ужас. Канаде сочувствие . Что за день такой сегодня? В Анапе тоже один псих убил охранника колледжа ,ранил библиотекаршу и студента.
Гибель невинных людей. Фанатики,сумасшедшие,одержимые безумными идеями … страшные люди.
Канада держись, мы с тобой!!
Та не может быть! Канада не США, где у всех пушки, в Канаде оружие просто так не продают. Как же так?
Боты минусуют соболезнования, бездушная армия безмозглых руководителей
