Буше о 3:2 с «Адмиралом»: «Авангард» допустил 17 голевых моментов – даже топам мы не даем создать больше 8-9. Понравился третий период – мы проявили характер»

Буше о 3:2 с «Адмиралом»: «Авангард» допустил 17 голевых моментов.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу над «Адмиралом » (3:2 Б) в матче FONBET КХЛ. Омичи сравняли счет на последней минуте третьего периода.

«Мы понимали и знали, что матч будет тяжелым, так всегда на Дальнем Востоке. При этом нужно учитывать, что была шестидневная пауза без игр, а когда так долго не играешь, то всегда есть просадка. Где-то не хватает остроты, где-то теряется точность в нюансах системы.

Первые десять минут встречи мы отыграли хорошо, но наше большинство нас немного подвело, потому что мы допускали выходы к своим воротам, и в итоге пропустили. Соперник почувствовал энергию, жизнь, у нас усложнилась ситуация, потому что мы не очень хорошо оборонялись, не так грамотно выполняли силовые приемы, не так грамотно лишали соперника пространства.

Третий период мне понравился, мы планировали вернуться в игру, сделали это и проявили характер. Эта команда способна одерживать волевые победы, и сегодня в очередной раз мы это увидели.

В атаке у нас были моменты, когда мы упускали шансы, когда искали идеальный момент для броска. Но наши голы в результате были забиты по-другому: что Потуральски, что Шарипзянов просто довели шайбу до ворот.

Наша проблема сегодня была не в атаке, а в обороне. Даже встречаясь с топовыми соперниками, мы не даем им создать больше 8-9 голевых моментов, сегодня мы допустили порядка 17 таких моментов. Из-за этого мы тратили много лишней энергии, – сказал Буше.

Шарипзянов забил 21-й гол и делит с Куинтом второе место в истории КХЛ по шайбам за сезон среди защитников – 21. Рекорд лиги у Дэллмана – 28