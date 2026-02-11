Шарипзянов забил 21-й гол и делит с Куинтом второе место в истории КХЛ по шайбам за сезон среди защитников – 21. Рекорд лиги у Дэллмана – 28

Дамир Шарипзянов вышел на 2-е место в истории КХЛ по голам у защитников за сезон.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил шайбу в матче FONBET КХЛ с «Адмиралом» (3:2 Б). Для 29-летнего защитника этот гол стал 21-м в текущем сезоне.

Шарипзянов сравнялся с Дероном Куинтом и делит с ним второе место в истории лиги по голам за сезон среди защитников. Рекорд принадлежит Кевину Дэллману (28 шайб).

Отметим, что в этом же матче защитник побил рекорд «Авангарда » по очкам для игроков обороны – 54 балла. Он превзошел собственный результат сезона-2023/24 (53 очка).

