  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шарипзянов забил 21-й гол и делит с Куинтом второе место в истории КХЛ по шайбам за сезон среди защитников – 21. Рекорд лиги у Дэллмана – 28
6

Шарипзянов забил 21-й гол и делит с Куинтом второе место в истории КХЛ по шайбам за сезон среди защитников – 21. Рекорд лиги у Дэллмана – 28

Дамир Шарипзянов вышел на 2-е место в истории КХЛ по голам у защитников за сезон.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил шайбу в матче FONBET КХЛ с «Адмиралом» (3:2 Б). Для 29-летнего защитника этот гол стал 21-м в текущем сезоне.

Шарипзянов сравнялся с Дероном Куинтом и делит с ним второе место в истории лиги по голам за сезон среди защитников. Рекорд принадлежит Кевину Дэллману (28 шайб).

Отметим, что в этом же матче защитник побил рекорд «Авангарда» по очкам для игроков обороны – 54 балла. Он превзошел собственный результат сезона-2023/24 (53 очка).

Шарипзянов о Потуральски: «Уже омичом стал. Он похож на русского, учит язык. Я его на Матч звезд прокатил на поезде»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7825 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoДерон Куинт
logoАвангард
logoКХЛ
logoКевин Дэллман
logoДамир Шарипзянов
рекорды
рейтинги
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Сергей Бакин
Дамир лучший!
Да, главное чтобы сам за этим рекордом не погнался. Это как практика показывает только вредит
Пусть у Дамира сбудутся все мечты в этом сезоне, а мы будем радоваться за его успехи.
Просто зверь)
Просто красавчик 😍
Так держать 👏
И достичь главного рекорда 🤞
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» победил «Адмирал» по буллитам – 3:2. Шарипзянов сравнял счет на 60-й минуте
11 февраля, 12:17
Шарипзянов о Потуральски: «Уже омичом стал. Он похож на русского, учит язык. Я его на Матч звезд прокатил на поезде»
10 февраля, 14:39
Дамир Шарипзянов: «Поборолся бы за ЧМ и за Олимпиаду. Попал бы в состав или нет – зависит от тренеров. Но точно дал бы бой»
8 февраля, 14:32
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
15 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
21 минуту назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
36 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
51 минуту назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
56 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
5 минут назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем