Ротенберг поздравил Майорова с 88-летием: «Наставник, к мнению которого всегда прислушиваюсь. Огромная честь работать вместе и перенимать его подход»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Бориса Майорова с 88-летием.

«Поздравляю Бориса Александровича Майорова с днем рождения!

Легенда нашего хоккея, человек, который стоял у истоков великих побед сборной СССР: двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, один из тех, кто ковал славу отечественного хоккея и задал планку для поколений после себя.

Для меня Борис Александрович – не только великий игрок и тренер, но и наставник, к мнению которого всегда прислушиваюсь. Это человек с колоссальным опытом, очень честным взглядом на хоккей и жизненной мудростью. Огромная честь – иметь возможность общаться, работать вместе, перенимать его подход и отношение к делу.

От всей души желаю Борису Александровичу крепкого здоровья, энергии, внутреннего драйва и как можно больше поводов для радости. Мы очень ценим все, что Вы сделали и продолжаете делать для нашего хоккея», – написал Ротенберг.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7825 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это где ты вместе с ним работал, недоросль фонвизинский?!
Ответ Юрий Седаш
Это где ты вместе с ним работал, недоросль фонвизинский?!
На благо российского (и мирового) хоккея
Ответ Астановский
На благо российского (и мирового) хоккея
Чего сказал какого ещё блага и от кого это благо 🤨🤨🤨
Да сколько этих "наставников" у Ротенберга? Видимо "обучали" его всем миром😎
Ответ Иван Буренков
Да сколько этих "наставников" у Ротенберга? Видимо "обучали" его всем миром😎
у семи нянек дитя без глазу
Ответ АРТУР АЛИЕВ
у семи нянек дитя без глазу
У семи нянек дитя Ротенберг
Бориса Михайловича с Днём рождения ! Благополучия, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья и долгие лета. Совсем мало осталось хоккеистов из его поколения сборной СССР 60-х годов, где он был капитаном команды.
Как же это символично - кричать про патриотизм на каждом углу про Красную машину и тут же писать Red mashine и псевдо американские ряды звёзд печатать. Клоун в квадрате. А Майоров, что Майоров? На месте Майорова выслать бы этого папиного пирожка на три русских буквы. Увы, старость. Только этим всё объясняется, наверное.
Ответ United
Как же это символично - кричать про патриотизм на каждом углу про Красную машину и тут же писать Red mashine и псевдо американские ряды звёзд печатать. Клоун в квадрате. А Майоров, что Майоров? На месте Майорова выслать бы этого папиного пирожка на три русских буквы. Увы, старость. Только этим всё объясняется, наверное.
Не только старость. Деньги. Майоров из тех, кто на подкормке у Романа.
Столько учителей было у безработного ныне тренера. Все не в пользу, все мимо. Скоро будет новый олимпийский чемпион по хоккею, причем в настоящем турнире, а этот все наяривает на древние победы советских профессионалов над канадскими любителями, которые приезжали на Олимпиады во времена совка.
Чё за игривый браслетик на руке у Ромы? Канадский бойфренд подарил, чтобы завести эту "красную машину"?)
Наставник В ЧЁМ. Какое ты имеешь отношение к Майорову?
Рекомендуем