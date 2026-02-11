Ротенберг поздравил Майорова с 88-летием: «Наставник, к мнению которого всегда прислушиваюсь. Огромная честь работать вместе и перенимать его подход»

Ротенберг поздравил Майорова с 88-летием: огромная честь работать вместе.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Бориса Майорова с 88-летием.

«Поздравляю Бориса Александровича Майорова с днем рождения!

Легенда нашего хоккея, человек, который стоял у истоков великих побед сборной СССР: двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, один из тех, кто ковал славу отечественного хоккея и задал планку для поколений после себя.

Для меня Борис Александрович – не только великий игрок и тренер, но и наставник, к мнению которого всегда прислушиваюсь. Это человек с колоссальным опытом, очень честным взглядом на хоккей и жизненной мудростью. Огромная честь – иметь возможность общаться, работать вместе, перенимать его подход и отношение к делу.

От всей души желаю Борису Александровичу крепкого здоровья, энергии, внутреннего драйва и как можно больше поводов для радости. Мы очень ценим все, что Вы сделали и продолжаете делать для нашего хоккея», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

