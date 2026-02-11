  • Спортс
19

«Авангард» победил «Адмирал» по буллитам – 3:2. Шарипзянов сравнял счет на 60-й минуте

«Авангард» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» по буллитам оказался сильнее «Адмирала» в гостях (3:2 Б).

Омичи сравняли счет на последней минуте третьего периода: Дамир Шарипзянов забросил шайбу в формате «6 на 4» за 56 секунд до конца игры. В серии буллитов оба броска, включая победный, реализовал Константин Окулов.

«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей и занимает второе место в Восточной конференции, набрав 78 очков за 53 игры.

«Адмирал» уступил в четвертый раз подряд и идет последним на Востоке, имея в активе 38 баллов после 53 матчей.

Следующий матч «Авангард» проведет в гостях 13 февраля с «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет «Трактор».

Это было ужасно, но ожидаемо. Как никак после перерыва играли.
Ответ Ыжык
Тебе не кажется что Авангард Буше начинает напоминать чем-то Авангард Кравецовский. Все решают одни и те же люди, Потс, Окул, Маклауд, Шарипзянов. Остальные потерялись непонятно где. Ну и время игровое. Вот Португальски против адмирала 24+, Майк и Окул 21. И так почти каждый матч
Ответ DenW
В последних матчах есть такая тенденция. А до этого вроде все нормально было. Любой мог результат принести. Так-то по общей статистике ни мак ни потс ни Окулов не играют много, все плюс минус 19 минут. До кравцовских показателей еще далеко. Просто конкретно в этом матче они играли почти 2 минуты в концовке и 2 минуты в овере. Вот отсюда и перекос.
Ну а так в последнее время перестали много забивать и большинство не так работает. Может все так их грузят.
Эта победа вообще не порадовала - гоняли балду 2 периода, а потом чудом отскочили. Так играть нельзя.
На морально волевых вырвали победу
Как обычно после перерыва.
Ну….с победой💪
Кеп, Окула, Маклауд красавцы
