«Авангард» победил «Адмирал» по буллитам – 3:2. Шарипзянов сравнял счет на 60-й минуте

«Авангард» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард » по буллитам оказался сильнее «Адмирала » в гостях (3:2 Б).

Омичи сравняли счет на последней минуте третьего периода: Дамир Шарипзянов забросил шайбу в формате «6 на 4» за 56 секунд до конца игры. В серии буллитов оба броска, включая победный, реализовал Константин Окулов .

«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей и занимает второе место в Восточной конференции, набрав 78 очков за 53 игры.

«Адмирал» уступил в четвертый раз подряд и идет последним на Востоке, имея в активе 38 баллов после 53 матчей.

Следующий матч «Авангард» проведет в гостях 13 февраля с «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет «Трактор».