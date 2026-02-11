«Авангард» победил «Адмирал» по буллитам – 3:2. Шарипзянов сравнял счет на 60-й минуте
«Авангард» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» по буллитам оказался сильнее «Адмирала» в гостях (3:2 Б).
Омичи сравняли счет на последней минуте третьего периода: Дамир Шарипзянов забросил шайбу в формате «6 на 4» за 56 секунд до конца игры. В серии буллитов оба броска, включая победный, реализовал Константин Окулов.
«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей и занимает второе место в Восточной конференции, набрав 78 очков за 53 игры.
«Адмирал» уступил в четвертый раз подряд и идет последним на Востоке, имея в активе 38 баллов после 53 матчей.
Следующий матч «Авангард» проведет в гостях 13 февраля с «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет «Трактор».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
19 комментариев
Ну а так в последнее время перестали много забивать и большинство не так работает. Может все так их грузят.
Ну….с победой💪
Кеп, Окула, Маклауд красавцы