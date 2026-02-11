«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Амура» от «Трактора». Казанцы идут третьими на Востоке
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ.
«Ак Барс» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина после поражения «Амура» от «Трактора» (5:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Казанский клуб стал четвертым участником плей-офф после «Локомотива», «Металлурга» и «Авангарда».
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка за 54 матча.
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
