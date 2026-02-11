  • Спортс
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Амура» от «Трактора». Казанцы идут третьими на Востоке

«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина после поражения «Амура» от «Трактора» (5:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Казанский клуб стал четвертым участником плей-офф после «Локомотива», «Металлурга» и «Авангарда».

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка за 54 матча.

Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7823 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Ответ Добрый Мухомор
С выходом, соседи!
лишь бы в 1 раунде выхода не случилось)
Ответ Добрый Мухомор
С выходом, соседи!
🤝🤗
Давайте в 1раунде Трактор мочите, потом Севу а потом в полуфинале поборемся за финал))
Ответ Xell
Давайте в 1раунде Трактор мочите, потом Севу а потом в полуфинале поборемся за финал))
Сева отлетит в первом раунде на Западе.
Ответ Xell
Давайте в 1раунде Трактор мочите, потом Севу а потом в полуфинале поборемся за финал))
1раунд пройдут со скрипом, а во втором ждет Квадрат со своим Динамо, который проедется по
Анвару катком
Рекомендуем