Пинчук собрал идеального хоккеиста: «Видение площадки – Кучеров, скорость – Макдэвид, дриблинг и бросок – Маккиннон, пас – Айкел»

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук собрал идеального хоккеиста.

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук включил Никиту Кучерова в число хоккеистов с наивысшим личным мастерством.

– Соберите идеального хоккеиста по индивидуальным качествам.

– Видение площадки – Никита Кучеров, скорость – Коннор Макдэвид , дриблинг и бросок – Нэтан Маккиннон , пас – Джек Айкел .

– Если бы Макдэвид и Маккиннон приехали в КХЛ, то…

– …как минимум было бы очень интересно.

– Если бы нужно было провести всю карьеру в одном клубе, я бы остановил выбор…

– …тут и задумываться нечего: остался бы в родном «Динамо». Все‑таки появился на свет в Беларуси и постоянно выступаю здесь. Но, разумеется, посмотрим, как сложится жизнь, – сказал Пинчук.

