Пинчук собрал идеального хоккеиста: «Видение площадки – Кучеров, скорость – Макдэвид, дриблинг и бросок – Маккиннон, пас – Айкел»
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук включил Никиту Кучерова в число хоккеистов с наивысшим личным мастерством.
– Соберите идеального хоккеиста по индивидуальным качествам.
– Видение площадки – Никита Кучеров, скорость – Коннор Макдэвид, дриблинг и бросок – Нэтан Маккиннон, пас – Джек Айкел.
– Если бы Макдэвид и Маккиннон приехали в КХЛ, то…
– …как минимум было бы очень интересно.
– Если бы нужно было провести всю карьеру в одном клубе, я бы остановил выбор…
– …тут и задумываться нечего: остался бы в родном «Динамо». Все‑таки появился на свет в Беларуси и постоянно выступаю здесь. Но, разумеется, посмотрим, как сложится жизнь, – сказал Пинчук.
«Она мне нравится». Пинчук из минского «Динамо» хотел бы выступить с фигуристкой Медведевой на шоу «Ледниковый период»