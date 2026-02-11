  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пинчук собрал идеального хоккеиста: «Видение площадки – Кучеров, скорость – Макдэвид, дриблинг и бросок – Маккиннон, пас – Айкел»
9

Пинчук собрал идеального хоккеиста: «Видение площадки – Кучеров, скорость – Макдэвид, дриблинг и бросок – Маккиннон, пас – Айкел»

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук собрал идеального хоккеиста.

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук включил Никиту Кучерова в число хоккеистов с наивысшим личным мастерством.

– Соберите идеального хоккеиста по индивидуальным качествам.

– Видение площадки – Никита Кучеров, скорость – Коннор Макдэвид, дриблинг и бросок – Нэтан Маккиннон, пас – Джек Айкел.

– Если бы Макдэвид и Маккиннон приехали в КХЛ, то…

– …как минимум было бы очень интересно.

– Если бы нужно было провести всю карьеру в одном клубе, я бы остановил выбор…

– …тут и задумываться нечего: остался бы в родном «Динамо». Все‑таки появился на свет в Беларуси и постоянно выступаю здесь. Но, разумеется, посмотрим, как сложится жизнь, – сказал Пинчук.

«Она мне нравится». Пинчук из минского «Динамо» хотел бы выступить с фигуристкой Медведевой на шоу «Ледниковый период»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7822 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RT
logoВиталий Пинчук
logoДжек Айкел
logoКХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
logoНикита Кучеров
logoДинамо Минск
logoКолорадо
logoВегас
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Видение и пас-Гретцки. Дриблинг-Марио. Скорость-Буре. Кистевой -Сакик. Щелчок-Бобби Халл. 😬✌️😎Какие ваши?🤭✌️
Ответ Splin
Видение и пас-Гретцки. Дриблинг-Марио. Скорость-Буре. Кистевой -Сакик. Щелчок-Бобби Халл. 😬✌️😎Какие ваши?🤭✌️
Неплохо, надо ещё чтобы интервью после матча умел давать на уровне Ротенберга
Ответ Maxim Shumov
Неплохо, надо ещё чтобы интервью после матча умел давать на уровне Ротенберга
Как же без него то:)
Катание-Балдерис😎✌️😬
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Она мне нравится». Пинчук из минского «Динамо» хотел бы выступить с фигуристкой Медведевой на шоу «Ледниковый период»
10 февраля, 10:15
Пинчук о Лукашенко: «Президент играет достойно – у него приличный бросок. Демченко нормально так клал под перекладину»
10 февраля, 08:34
Маккиннон – главный претендент на приз самого ценного хоккеиста ОИ-2026, Макдэвид и Кросби делят 2-е место, Айкел – 4-й, Хеллибак – 5-й (The Athletic)
9 февраля, 13:37
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
14 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
20 минут назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
35 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
50 минут назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
55 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
4 минуты назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем