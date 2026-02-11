Пыленков о первом вызове в сборную: «Отпуск уже начался, я себе пончиков накупил. Приехал плюс 7 кг, на льду сам был как пончик. Больше такого не повторялось»

Пыленков о 1-м вызове в сборную: отпуск уже начался, я приехал плюс 7 кг.

Защитник «Динамо » Даниил Пыленков рассказал о первом вызове в сборную России.

«Было один раз пока в карьере, когда я сильно прибавил в весе. Я еще вроде в «Витязе » играл, уже отпуск начался.

Меня спонтанно вызвали в сборную, а я себе пончиков накупил. Купил целую коробку и хотел растянуть на недельку. Съел за два дня и приехал плюс семь килограммов. Еле катался, в общем, сам как пончик был.

Я вышел на лед и – понимаю мне тяжело. И мне говорят: «Ты в каком состоянии приехал?». Понимал, что это ненормально! Благодаря нагрузкам быстро сбрасываешь. Больше такого не повторялось. Есть определенная норма, в каком весе ты должен быть, поэтому я соблюдаю.

Сейчас могу себе позволить бургеров поесть, но я за здоровое питание! Я в «Динамо» с лишним весом никогда не приезжал, наоборот, я в сезоне чуть набираю. Это говорит о хорошей, плотной предсезонке», – сказал Пыленков.

Пыленков о праздновании гола с судьей: «Человек решил с нами обняться. Что тут такого? Это не криминал. Может, он болеет за «Динамо»