Хедман о первой Олимпиаде в карьере: «Сбывшаяся мечта. Это последнее, чем я еще не наслаждался как хоккеист. Очень благодарен за эту возможность»
Защитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился мнением о предстоящем олимпийском хоккейном турнире. Для 35-летнего хоккеиста «Тампы» это первая Олимпиада в карьере.
«Это сбывшаяся мечта. Пожалуй, это последнее, чем я еще не наслаждался как хоккеист, поэтому я очень благодарен за эту возможность. Стараюсь впитать весь этот опыт и готовлюсь играть матч за матчем и сосредоточиться на победах.
Пока что все отлично. Мы просто обустраиваемся, будет пара тренировок, а я постараюсь адаптироваться к смене часового пояса. И будем двигаться дальше», – сказал Хедман.
Первый матч на турнире Швеция проведет с Италией 11 февраля.
Ландескуг – капитан сборной Швеции на Олимпиаде, Хедман и Карлссон – ассистенты
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Очень классный защитник, единственное что ему не хватает для вхождения в клуб)
Родненькие, кто знает, где можно будет смотреть?
