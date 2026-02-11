Хедман о первой Олимпиаде в карьере: «Сбывшаяся мечта. Это последнее, чем я еще не наслаждался как хоккеист. Очень благодарен за эту возможность»

Хедман о первой Олимпиаде в карьере: сбывшаяся мечта.

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился мнением о предстоящем олимпийском хоккейном турнире. Для 35-летнего хоккеиста «Тампы » это первая Олимпиада в карьере.

«Это сбывшаяся мечта. Пожалуй, это последнее, чем я еще не наслаждался как хоккеист, поэтому я очень благодарен за эту возможность. Стараюсь впитать весь этот опыт и готовлюсь играть матч за матчем и сосредоточиться на победах.

Пока что все отлично. Мы просто обустраиваемся, будет пара тренировок, а я постараюсь адаптироваться к смене часового пояса. И будем двигаться дальше», – сказал Хедман.

Первый матч на турнире Швеция проведет с Италией 11 февраля.

Ландескуг – капитан сборной Швеции на Олимпиаде, Хедман и Карлссон – ассистенты