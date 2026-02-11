  • Спортс
  • Хедман о первой Олимпиаде в карьере: «Сбывшаяся мечта. Это последнее, чем я еще не наслаждался как хоккеист. Очень благодарен за эту возможность»
3

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился мнением о предстоящем олимпийском хоккейном турнире. Для 35-летнего хоккеиста «Тампы» это первая Олимпиада в карьере.

«Это сбывшаяся мечта. Пожалуй, это последнее, чем я еще не наслаждался как хоккеист, поэтому я очень благодарен за эту возможность. Стараюсь впитать весь этот опыт и готовлюсь играть матч за матчем и сосредоточиться на победах.

Пока что все отлично. Мы просто обустраиваемся, будет пара тренировок, а я постараюсь адаптироваться к смене часового пояса. И будем двигаться дальше», – сказал Хедман.

Первый матч на турнире Швеция проведет с Италией 11 февраля.

Ландескуг – капитан сборной Швеции на Олимпиаде, Хедман и Карлссон – ассистенты

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Очень классный защитник, единственное что ему не хватает для вхождения в клуб)
Родненькие, кто знает, где можно будет смотреть?
199 млн долларов – кэпхит состава сборной США на Олимпиаде, 189 млн – Канады, 161 млн – Швеции, 846 тысяч долларов – Италии
10 февраля, 07:20
Джон Купер: «Я смотрел Олимпийские игры каждые 4 года всю свою жизнь. Оказаться здесь и увидеть все это своими глазами, увидеть эту страсть – это просто невероятно»
9 февраля, 20:58
Депутат Свищев о словах Гашека про Кучерова: «Старик выжил из ума, нужна серьезная терапия. Не надо ему заниматься политикой, это совсем не его»
9 февраля, 17:57
