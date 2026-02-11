Крэйг Баттон: «Для «Ванкувера» Петтерссон может стать аналогом Юбердо. Его лучшие дни позади – не думаю, что он снова будет доминирующим центром»

Крэйг Баттон: для «Ванкувера» Петтерссон может стать аналогом Юбердо.

Аналитик TSN Крэйг Баттон заявил, что не верит в перспективы Элиаса Петтерссона в «Ванкувере».

В этом сезоне 27-летний форвард набрал 34 (13+21) очка в 49 матчах при полезности «минус 14». Его контракт со средней годовой зарплатой 11,6 млн долларов рассчитан до лета 2032 года.

«Скажу прямо: он может стать для «Ванкувера » аналогом Джонатана Юбердо . Его лучшие дни, возможно, уже позади. В какой-то момент вам приходится это принять.

«Калгари » не могут обменять Юбердо, а ведь он был настоящим бойцом и сильным голосом в раздевалке, но он никогда не вернется к 115 очкам за сезон.

Я не думаю, что Петтерссон снова когда-либо станет доминирующим центром. Поэтому нужно задаться вопросом: сможет ли он быть хорошим центром второго звена?

Сможет ли набирать по 70 очков, пока мы просто миримся с его зарплатой? Вот какова реальная ситуация», – сказал Баттон.

Юбердо выступает за «Калгари» четвертый сезон после обмена из «Флориды». Он ни разу не набирал больше 62 очков в регулярке за новый клуб. В последнем сезоне за «Пантерс» у него было 115 баллов.