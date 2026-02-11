  • Спортс
  • Крэйг Баттон: «Для «Ванкувера» Петтерссон может стать аналогом Юбердо. Его лучшие дни позади – не думаю, что он снова будет доминирующим центром»
12

Крэйг Баттон: «Для «Ванкувера» Петтерссон может стать аналогом Юбердо. Его лучшие дни позади – не думаю, что он снова будет доминирующим центром»

Крэйг Баттон: для «Ванкувера» Петтерссон может стать аналогом Юбердо.

Аналитик TSN Крэйг Баттон заявил, что не верит в перспективы Элиаса Петтерссона в «Ванкувере».

В этом сезоне 27-летний форвард набрал 34 (13+21) очка в 49 матчах при полезности «минус 14». Его контракт со средней годовой зарплатой 11,6 млн долларов рассчитан до лета 2032 года.

«Скажу прямо: он может стать для «Ванкувера» аналогом Джонатана Юбердо. Его лучшие дни, возможно, уже позади. В какой-то момент вам приходится это принять.

«Калгари» не могут обменять Юбердо, а ведь он был настоящим бойцом и сильным голосом в раздевалке, но он никогда не вернется к 115 очкам за сезон.

Я не думаю, что Петтерссон снова когда-либо станет доминирующим центром. Поэтому нужно задаться вопросом: сможет ли он быть хорошим центром второго звена?

Сможет ли набирать по 70 очков, пока мы просто миримся с его зарплатой? Вот какова реальная ситуация», – сказал Баттон.

Юбердо выступает за «Калгари» четвертый сезон после обмена из «Флориды». Он ни разу не набирал больше 62 очков в регулярке за новый клуб. В последнем сезоне за «Пантерс» у него было 115 баллов.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7820 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
34 очка в 50 матчах за 12 млн)))
Ладно бы оборонялся как праймовый Копитар, было бы еще нормально
Ответ Maxim Shumov
34 очка в 50 матчах за 12 млн))) Ладно бы оборонялся как праймовый Копитар, было бы еще нормально
Это Миллер виноват. Морально уничтожил гения. Так затерроризировал, что даже после его (миллеровского) ухода, швед оправиться не смог. Нужна бригада шведских психологов-реабилитологов и новый контракт на 15-шку.
У Петтерссона было за 266м 97+164 261очк +19 (это 0,98 за игру), после он выдал за 133м 64+104 168очков +29 (это 1,26 за игру) и подписал контракт на 11,6млн на 8лет и после подписание за 133м 33+60 93очка -17 (это 0,69 за игру).
Ответ Серж Кэпиталс
У Петтерссона было за 266м 97+164 261очк +19 (это 0,98 за игру), после он выдал за 133м 64+104 168очков +29 (это 1,26 за игру) и подписал контракт на 11,6млн на 8лет и после подписание за 133м 33+60 93очка -17 (это 0,69 за игру).
Очень странная просадка , не возможно сразу так резко сдать в уровне
Ответ PatologoanatoM
Очень странная просадка , не возможно сразу так резко сдать в уровне
Возможно после отличного подписание контракта на 11,6млн в год расслабился, типо жизнь удалась и можно не париться)
А когда он был доминирующим центром на уровне лиги?
Ответ Сергей Косомов
А когда он был доминирующим центром на уровне лиги?
Когда с Кузьмой играл
Ответ Сергей Косомов
А когда он был доминирующим центром на уровне лиги?
Когда 100+ выбил
Ужасный контракт
