Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают. Мировому хоккею не хватает нашей сборной»

Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Мужской хоккейный турнир стартует 11 февраля. «Мировому хоккею не хватает нашей сборной. Отсутствие россиян на крупнейших турнирах, включая текущие зимние Олимпийские игры, лишь подтверждает: без российских спортсменов уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают», – сказал Касатонов. «Канада и США многому учились у советского хоккея, забирали все лучшее. В Америке хоккей еще не культивировался до нашего уровня, но они быстро учатся». Касатонов о сборных