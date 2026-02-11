  • Спортс
  • Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают. Мировому хоккею не хватает нашей сборной»
Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают. Мировому хоккею не хватает нашей сборной»

Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Мужской хоккейный турнир стартует 11 февраля.

«Мировому хоккею не хватает нашей сборной. Отсутствие россиян на крупнейших турнирах, включая текущие зимние Олимпийские игры, лишь подтверждает: без российских спортсменов уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают», – сказал Касатонов.

«Канада и США многому учились у советского хоккея, забирали все лучшее. В Америке хоккей еще не культивировался до нашего уровня, но они быстро учатся». Касатонов о сборных

Нам всё равно их больше не хватает, по честному-то.
Да и саму сборную России, настоящую, не от Ротенберга, - я уже сто лет не видел...
Не знаю как мировому сообществу, но российским болельщикам точно не хватает нашей сборной. ЧМ не смотрим, теперь и ОИ мимо
Рекомендуем