Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают. Мировому хоккею не хватает нашей сборной»
Касатонов о недопуске России на ОИ: «Уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают.
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Мужской хоккейный турнир стартует 11 февраля.
«Мировому хоккею не хватает нашей сборной. Отсутствие россиян на крупнейших турнирах, включая текущие зимние Олимпийские игры, лишь подтверждает: без российских спортсменов уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают», – сказал Касатонов.
«Канада и США многому учились у советского хоккея, забирали все лучшее. В Америке хоккей еще не культивировался до нашего уровня, но они быстро учатся». Касатонов о сборных
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7820 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да и саму сборную России, настоящую, не от Ротенберга, - я уже сто лет не видел...