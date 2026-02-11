  • Спортс
  Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером. Маскот Бэйли ранее носил свитер с этим числом и просил выкуп за него (Mayor`s Manor)
14

Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером. Маскот Бэйли ранее носил свитер с этим числом и просил выкуп за него (Mayor`s Manor)

Артемий Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером.

Новичок «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин будет играть за клуб под 72-м номером, сообщает Mayor`s Manor.

Ранее этот номер принадлежал маскоту клуба Бэйли. Когда «Кингс» выменяли форварда, в соцсетях появилось фото, на котором талисман держит батон около уха. Пост был подписан так: «Панарин, я слушаю...».

Отмечается, что стороны достигли соглашения. Об этом еще не объявляли официально, но игровая форма с номером 72 и фамилией российского форварда уже есть в открытой продаже.

В этом сезоне Панарин провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 57 (19+38) очков при полезности «минус 17».

Панарин об Олимпиаде-2026: «Парни из других сборных желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7820 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mayor`s Manor
logoАртемий Панарин
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
игровая форма
14 комментариев
Ждём хорошей игры от Хлебушка в Лос-Анджелесе 👍
Под 72-ым играл в КХЛ.
Ответ Shab88
Под 72-ым играл в КХЛ.
и в Чикаго тоже. В Коламбусе Боб занимал 72-ой.
Коэффициент очка за игру в нхл среди действующих(800+ матчей).
1. Кучеров 1.27.
2. Кросби 1.24.
3. Дрйзатль 1.23
4. Маккиннон 1.20.
5. Панарин 1.15.
Ответ ovi1000
Коэффициент очка за игру в нхл среди действующих(800+ матчей). 1. Кучеров 1.27. 2. Кросби 1.24. 3. Дрйзатль 1.23 4. Маккиннон 1.20. 5. Панарин 1.15.
Среди действующих (770+ матчей)

1. Макдэвид 1.53

2. Кучеров 1.27.
3. Кросби 1.24.
4. Дрйзатль 1.23
5. Маккиннон 1.20.
6. Панарин 1.15.
Ответ Latenight Radio
Среди действующих (770+ матчей) 1. Макдэвид 1.53 2. Кучеров 1.27. 3. Кросби 1.24. 4. Дрйзатль 1.23 5. Маккиннон 1.20. 6. Панарин 1.15.
30+
1. Кучеров 1.27.
2. Кросби 1.24.
3. Дрйзатль 1.23
4. Маккиннон 1.20.
5. Панарин 1.15.
Маскот имеет №72 потому что это идеальная температура в ЛА - 72 или 22 по фарингейту
Интересно какой номер сейчас возьмёт
Ответ klimkamnev
Маскот имеет №72 потому что это идеальная температура в ЛА - 72 или 22 по фарингейту Интересно какой номер сейчас возьмёт
Наоборот, 72 по фарингейту или 22 по цельсию
Рекомендуем