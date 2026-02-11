Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером. Маскот Бэйли ранее носил свитер с этим числом и просил выкуп за него (Mayor`s Manor)

Артемий Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером.

Новичок «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин будет играть за клуб под 72-м номером, сообщает Mayor`s Manor.

Ранее этот номер принадлежал маскоту клуба Бэйли. Когда «Кингс» выменяли форварда, в соцсетях появилось фото , на котором талисман держит батон около уха. Пост был подписан так: «Панарин, я слушаю...».

Отмечается, что стороны достигли соглашения. Об этом еще не объявляли официально, но игровая форма с номером 72 и фамилией российского форварда уже есть в открытой продаже.

В этом сезоне Панарин провел 52 матча за «Рейнджерс» и набрал 57 (19+38) очков при полезности «минус 17».

Панарин об Олимпиаде-2026: «Парни из других сборных желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея»