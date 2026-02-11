Зинченко о пресс-конференциях Ротенберга в СКА: «Мы видели и слышали, но нельзя сказать, что следили. Он делал все для команды и для парней – коллектив был крутой»

Зинченко о пресс-конференциях Ротенберга в СКА: мы видели и слышали.

Экс-форвард СКА, действующий игрок «Динамо » Иван Зинченко поделился мнением о работе с Романом Ротенбергом .

– Все ведь началось с твоего памятного противостояния с Марком Вербой, после которого Роман Ротенберг произнес одну из своих крылатых фраз: «Могла быть смерть на льду. У Зинченко шрам на всю жизнь». Шрам остался?

– Да. Остался (улыбается).

– Как вообще в команде относились к пресс-конференциям своего тренера, которые разлетались на цитаты и видеонарезки по всем пабликам?

– Нельзя сказать, что у нас было много времени, чтобы прямо следить. Понятно, что мы это видели и слышали. И хочется отдать должное Роману Борисовичу, потому что он делал все для команды и для своих парней. Вне зависимости от того, что он говорил публично, потом всегда это обсуждал с игроками. И было очень много моментов, когда все шло на благо самому игроку.

В эти два года настолько крутой коллектив был в Питере. Но не получилось полностью реализовать потенциал. Сейчас в СКА другой коллектив и другая история, – сказал Зинченко.

Зинченко о переходе из СКА в «Динамо»: «Был самым счастливым человеком, запрашивал обмен с начала сезона. Спасибо питерскому руководству, не стало держать в ВХЛ»