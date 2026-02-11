  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зинченко о пресс-конференциях Ротенберга в СКА: «Мы видели и слышали, но нельзя сказать, что следили. Он делал все для команды и для парней – коллектив был крутой»
3

Зинченко о пресс-конференциях Ротенберга в СКА: «Мы видели и слышали, но нельзя сказать, что следили. Он делал все для команды и для парней – коллектив был крутой»

Экс-форвард СКА, действующий игрок «Динамо» Иван Зинченко поделился мнением о работе с Романом Ротенбергом.

– Все ведь началось с твоего памятного противостояния с Марком Вербой, после которого Роман Ротенберг произнес одну из своих крылатых фраз: «Могла быть смерть на льду. У Зинченко шрам на всю жизнь». Шрам остался?

– Да. Остался (улыбается).

– Как вообще в команде относились к пресс-конференциям своего тренера, которые разлетались на цитаты и видеонарезки по всем пабликам?

– Нельзя сказать, что у нас было много времени, чтобы прямо следить. Понятно, что мы это видели и слышали. И хочется отдать должное Роману Борисовичу, потому что он делал все для команды и для своих парней. Вне зависимости от того, что он говорил публично, потом всегда это обсуждал с игроками. И было очень много моментов, когда все шло на благо самому игроку.

В эти два года настолько крутой коллектив был в Питере. Но не получилось полностью реализовать потенциал. Сейчас в СКА другой коллектив и другая история, – сказал Зинченко.

Зинченко о переходе из СКА в «Динамо»: «Был самым счастливым человеком, запрашивал обмен с начала сезона. Спасибо питерскому руководству, не стало держать в ВХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зинченко хочет жить, поэтому правду не скажет)
Наверное Ротенберг старается и знаний набрался, подсмотрел их у других тренеров, с которыми работал. Иначе был бы полный провал, и не хотели бы в СКА переходить, если бы он на установках говорил только "яйца в кулак и на пятак". Вряд ли в СКА платили намного больше чем в других топах. Но умения применять знания на практике, с этим у него проблема. Или знаний не достаточно. Не во всëм получилось разобраться. Короче не тянет топ клубом руководить. Как и Ларионов
Конкретно и не сказал в чём при РБ был "крут" Ска ?Так "ввернул" словечко, что главное -игры не было от команды крутопобедной!
Рекомендуем