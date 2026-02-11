Назаров о бане России: «Безобразие, законодателя моды в хоккее не допустили на Игры. Они нас боятся, но мы обязательно вернемся – нужно идти вперед»

Назаров о бане России: безобразие, не допустили законодателя моды в хоккее.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров прокомментировал недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

«Сегодня в Италии стартует мужской хоккейный олимпийский турнир. Безобразие, что на Игры не допустили сборную России – законодателя моды в мировом хоккее.

Конечно, без нашей национальной команды соревнование не будет таким ярким и интересным. Но нам нужно продолжать везде и во всем оставаться быть лучшими: у нас лучшая лига в Европе, сильный тренерский корпус, много отличных хоккеистов. Телевидение и медийная составляющая тоже вышли на новый уровень.

Нас не допускают, потому что они нас боятся, но нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. Мы обязательно вернемся на мировую арену», – сказал Назаров.

Панарин об Олимпиаде-2026: «Парни из других сборных желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея»