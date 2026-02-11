  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Назаров о бане России: «Безобразие, законодателя моды в хоккее не допустили на Игры. Они нас боятся, но мы обязательно вернемся – нужно идти вперед»
12

Назаров о бане России: «Безобразие, законодателя моды в хоккее не допустили на Игры. Они нас боятся, но мы обязательно вернемся – нужно идти вперед»

Назаров о бане России: безобразие, не допустили законодателя моды в хоккее.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров прокомментировал недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

«Сегодня в Италии стартует мужской хоккейный олимпийский турнир. Безобразие, что на Игры не допустили сборную России – законодателя моды в мировом хоккее.

Конечно, без нашей национальной команды соревнование не будет таким ярким и интересным. Но нам нужно продолжать везде и во всем оставаться быть лучшими: у нас лучшая лига в Европе, сильный тренерский корпус, много отличных хоккеистов. Телевидение и медийная составляющая тоже вышли на новый уровень.

Нас не допускают, потому что они нас боятся, но нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. Мы обязательно вернемся на мировую арену», – сказал Назаров.

Панарин об Олимпиаде-2026: «Парни из других сборных желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7819 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
телевидение
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoСборная России по хоккею с шайбой
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Законодатель мод" не был чемпионом мира последние 12 лет, победителем МЧМ последний раз становился 15 лет назад, а Олимпиаду в сильнейших составах не выигрывал никогда.
Ответ Сергей Орлов
"Законодатель мод" не был чемпионом мира последние 12 лет, победителем МЧМ последний раз становился 15 лет назад, а Олимпиаду в сильнейших составах не выигрывал никогда.
Вы еще скажите, что КНДР не играла в финале ЧМ по футболу
а как же сплотится вокруг Володи?

это точно он говорил?
Ответ ЙозеМ Мирино 853
а как же сплотится вокруг Володи? это точно он говорил?
Про сплотиться вокруг в броне кулак не говорил? Значит не он, подменили гады)
Ответ ЙозеМ Мирино 853
а как же сплотится вокруг Володи? это точно он говорил?
Он давно уже отказался от этой присказки. Видимо, намекнули, что нелепо как попугай повторять одно и то же
Они нас боятся, но мы обязательно сплотимся вокруг (да около) лидера и вернемся, несмотря ни на что (или ни на кого)– вперед на мировую арену.
Назаров забыл сказать что они не только нас боятся, но и нестерпимо завидуют.
Законодатели моды в лыжах и фигурке уже были, теперь про хоккей.
Самим по себе идти или за кем то?
Ну от этого такое слышать вполне привычно и ожидаемо, а то ведь сурин вчера с похожими речами тут появился
Почему мы не являемся законодателями моды ?
Большинству наших "экспертов" вернуться бы лет эдак на 100-110 лет назад, и сочинять тексты для агитационных плакатов. Были бы востребованы.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Широков об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть, интересный хоккей будет, лучшие игроки планеты. Жалко, что России нет, наша команда билась бы за золото»
11 февраля, 06:40
Дегтярев о допуске сборной России: «Через годик восстановимся, думаю. Будем судиться, долбать их в пух и прах. Замена на Францию на Олимпиаде – это дичь»
10 февраля, 19:21
Воробьев о составе на ОИ: «У России отличный выбор среди защитников. Не так часто такое бывало. Почти все в топ-4 в своих клубах НХЛ, могут помочь атаке»
9 февраля, 19:39
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
13 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
19 минут назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
34 минуты назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
49 минут назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
54 минуты назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
3 минуты назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем