  «Салават» не платил Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта. Договор активировался только после приезда форварда в Россию (Артур Хайруллин)
10

«Салават» не платил Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта. Договор активировался только после приезда форварда в Россию (Артур Хайруллин)

«Салават» не платил Джошу Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Салават Юлаев» не потратил деньги на форварда Джоша Хо-Сэнга.

Вчера стороны расторгли контракт, подписанный 30 декабря 2025 года.

Отмечается, что соглашение должно было активироваться после приезда игрока в Россию, однако этого не произошло.

Последние два сезона экс-нападающий «Айлендерс» выступал в ECHL. В сезоне-2022/23 он провел 5 матчей за «Салават».

Баширов о Хо-Сэнге: «Гениальный спортсмен, с поведением есть проблемы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже денег на дорогу не нашёл 🤣
Время на переговоры. Время на оформление документов. Еще что-то.
Всем этим занимались явно высокооплачиваемые люди, так что деньги потратили.
Ответ Johny D
Время на переговоры. Время на оформление документов. Еще что-то. Всем этим занимались явно высокооплачиваемые люди, так что деньги потратили.
Получается, это способ отмыть деньги?
Ответ Shaiba Bash
Получается, это способ отмыть деньги?
Всяко, всяко...
По ходу опять палец сломал..
лишние деньги не должны пропадать
Хосэнг, попробуй в следующий раз позвонить Баширову и представиться сотрудником службы безопасности Сбербанка.
Свитер под своды
Сам виноват но он бы не помог команде много удаляеться
Рекомендуем