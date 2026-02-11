«Салават» не платил Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта. Договор активировался только после приезда форварда в Россию (Артур Хайруллин)

«Салават» не платил Джошу Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Салават Юлаев » не потратил деньги на форварда Джоша Хо-Сэнга .

Вчера стороны расторгли контракт , подписанный 30 декабря 2025 года.

Отмечается, что соглашение должно было активироваться после приезда игрока в Россию, однако этого не произошло.

Последние два сезона экс-нападающий «Айлендерс» выступал в ECHL. В сезоне-2022/23 он провел 5 матчей за «Салават».

