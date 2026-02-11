«Салават» не платил Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта. Договор активировался только после приезда форварда в Россию (Артур Хайруллин)
«Салават» не платил Джошу Хо-Сэнгу из-за особенностей контракта.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Салават Юлаев» не потратил деньги на форварда Джоша Хо-Сэнга.
Вчера стороны расторгли контракт, подписанный 30 декабря 2025 года.
Отмечается, что соглашение должно было активироваться после приезда игрока в Россию, однако этого не произошло.
Последние два сезона экс-нападающий «Айлендерс» выступал в ECHL. В сезоне-2022/23 он провел 5 матчей за «Салават».
Баширов о Хо-Сэнге: «Гениальный спортсмен, с поведением есть проблемы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Всем этим занимались явно высокооплачиваемые люди, так что деньги потратили.