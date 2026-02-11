Сурин о 2:0 с «Шанхаем»: «Поблажка после перерыва – это точно не про «Локомотив». Будем даже при победе учиться на своих ошибках»

Егор Сурин: «Локомотив» учится на своих ошибках даже при победе.

Форвард «Локомотива » Егор Сурин высказался о победе над «Шанхаем » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«После перерыва можно где-то дать поблажку, но это точно не про «Локомотив».

Почему такой сухой матч? Надо было играть лучше, реализовывать больше моментов. Будем даже при победе учиться на своих ошибках.

Две голевые? Партнеры хорошо открылись и спровоцировали на передачи, ребята хорошо доработали эти моменты», — сказал Сурин.