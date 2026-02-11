  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сурин о 2:0 с «Шанхаем»: «Поблажка после перерыва – это точно не про «Локомотив». Будем даже при победе учиться на своих ошибках»
Сурин о 2:0 с «Шанхаем»: «Поблажка после перерыва – это точно не про «Локомотив». Будем даже при победе учиться на своих ошибках»

Егор Сурин: «Локомотив» учится на своих ошибках даже при победе.

Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе над «Шанхаем» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

 «После перерыва можно где-то дать поблажку, но это точно не про «Локомотив».

Почему такой сухой матч? Надо было играть лучше, реализовывать больше моментов. Будем даже при победе учиться на своих ошибках.

Две голевые? Партнеры хорошо открылись и спровоцировали на передачи, ребята хорошо доработали эти моменты», — сказал Сурин.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7818 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
