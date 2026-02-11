Панарин об Олимпиаде-2026: «Парни из других сборных желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея»
Артемий Панарин: 98% хоккеистов хотели бы сыграть против России на ОИ.
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о неучастии сборной России в Олимпиаде-2026.
Российская команда не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. На Олимпиаде в Италии вместо нее выступит сборная Франции.
«Конечно, я все понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать.
Я надеюсь, люди это понимают. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпиаде, то они желают, чтобы Россия там была.
Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея, — приводит слова Панарина NY Post.
Опубликовал: Александр Балабанов
21 комментарий
Уверен, что так оно и есть. Ребята в НХЛ друг к другу с уважением относятся, зарабатывают деньги, тренируются вечно, так что политика там никого не волнует.
Так почему тогда сборной России не было на кубке 4х наций которую делает полностью НХЛ?
Откуда я знаю? Потому что «нации» не захотели нашего присутствия, видимо)
Я бы тоже хотел не думать ни о чем, кроме хоккея (ну и футбола тоже).
