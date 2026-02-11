  • Спортс
21

Панарин об Олимпиаде-2026: «Парни из других сборных желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея»

Артемий Панарин: 98% хоккеистов хотели бы сыграть против России на ОИ.

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о неучастии сборной России в Олимпиаде-2026.

Российская команда не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. На Олимпиаде в Италии вместо нее выступит сборная Франции.  

«Конечно, я все понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать.

Я надеюсь, люди это понимают. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпиаде, то они желают, чтобы Россия там была.

Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея, — приводит слова Панарина NY Post.

Уверен, что так оно и есть. Ребята в НХЛ друг к другу с уважением относятся, зарабатывают деньги, тренируются вечно, так что политика там никого не волнует.
Ответ paradose
Уверен, что так оно и есть. Ребята в НХЛ друг к другу с уважением относятся, зарабатывают деньги, тренируются вечно, так что политика там никого не волнует.
Так почему тогда сборной России не было на кубке 4х наций которую делает полностью НХЛ?
Ответ xforstx
Так почему тогда сборной России не было на кубке 4х наций которую делает полностью НХЛ?
Откуда я знаю? Потому что «нации» не захотели нашего присутствия, видимо)
Я бы тоже хотел не думать ни о чем, кроме хоккея (ну и футбола тоже).
Рекомендуем