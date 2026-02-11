  • Спортс
  Маклюков о 68 матчах в регулярке КХЛ: «У «Металлурга» много побед, выходишь довольный, хочется быстрее играть вновь. У ребят из команд, идущих внизу, настроение не очень»
Маклюков о 68 матчах в регулярке КХЛ: «У «Металлурга» много побед, выходишь довольный, хочется быстрее играть вновь. У ребят из команд, идущих внизу, настроение не очень»

Маклюков о 68 матчах в регулярке КХЛ: если много побеждать, сезон идет быстро.

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о календаре КХЛ.

– Когда-то в регулярном чемпионате Суперлиги было 38 матчей, а теперь их на тридцать больше. 68 игр — это много?

— Да, вот даже не знаю. Вопрос, наверное, с каким еще настроением это 68 матчей проходить. Общаешься с ребятами из других команд, у которых не все зачастую получается: они идут либо в середине, либо внизу таблицы. У них настроение не очень хорошее, отсюда, возможно, просадка по «физике». То есть физическое состояние наряду с моральным не очень хорошее.

Если брать нашу команду в этом сезоне, то у нас много побед, минимальное количество поражений. Ты после игры выходишь довольный и победивший, быстро восстановился, тебе хочется быстрее играть следующий матч, то эти 68 игр пролетают. Думаю, количество побед влияют на то, как долго или медленно сезон для тебя идет, – сказал Маклюков в блоге «Металлурга» на Спортсе’‘.

Сын Маклюкова взял интервью у отца в перерыве матча: «Папа, а ты мне купишь мороженку после игры?»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7818 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: блог «Металлурга» на Спортсе
