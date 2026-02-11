Широков об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть, интересный хоккей будет, лучшие игроки планеты. Жалко, что России нет, наша команда билась бы за золото»
Сергей Широков: Россия билась бы за золото на Олимпиаде.
Капитан «Сибири» Сергей Широков будет смотреть хоккейный турнир Олимпиады-2026, на котором не сыграет сборная России.
«Конечно, буду смотреть Олимпиаду, интересный хоккей будет, приедут лучшие игроки планеты.
Жалко, что России там нет, и я считаю, что у нас была бы очень конкурентная команда, которая билась бы за золото.
Жалко, что молодые ребята не играют на международных соревнованиях, потому что это колоссальный опыт, который ничем не заменить», – сказал Широков.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Але , фетисов !
А по факту - все правильно сказал.