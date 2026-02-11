Широков об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть, интересный хоккей будет, лучшие игроки планеты. Жалко, что России нет, наша команда билась бы за золото»

Сергей Широков: Россия билась бы за золото на Олимпиаде.

Капитан «Сибири » Сергей Широков будет смотреть хоккейный турнир Олимпиады-2026, на котором не сыграет сборная России.

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду , интересный хоккей будет, приедут лучшие игроки планеты.

Жалко, что России там нет, и я считаю, что у нас была бы очень конкурентная команда, которая билась бы за золото.

Жалко, что молодые ребята не играют на международных соревнованиях, потому что это колоссальный опыт, который ничем не заменить», – сказал Широков.