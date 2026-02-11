  • Спортс
6

Широков об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть, интересный хоккей будет, лучшие игроки планеты. Жалко, что России нет, наша команда билась бы за золото»

Сергей Широков: Россия билась бы за золото на Олимпиаде.

Капитан «Сибири» Сергей Широков будет смотреть хоккейный турнир Олимпиады-2026, на котором не сыграет сборная России.

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду, интересный хоккей будет, приедут лучшие игроки планеты.

Жалко, что России там нет, и я считаю, что у нас была бы очень конкурентная команда, которая билась бы за золото.

Жалко, что молодые ребята не играют на международных соревнованиях, потому что это колоссальный опыт, который ничем не заменить», – сказал Широков.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7817 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец, Сергей. Хорошее интервью.
Его признали уже предателем и иноагентом?
Але , фетисов !
А по факту - все правильно сказал.
Предатель, получается. По версии Фетисова
Буду смотреть на ОккО и в Telegram. Спасибо что смотрим на мир пока не через замочную скважину
Осторожнее нужно быть с такими высказываниями (адекватными)...
