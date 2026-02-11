  • Спортс
  • Андрей Коваленко об ОИ-2026: «Если нет России, мне турнир не интересен. Удивляют новости из Италии – на арене подтекает крыша, раздевалки холодные. Нигде не было таких накладок»
10

Андрей Коваленко: если нет сборной России, мне ОИ неинтересны.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об олимпийском хоккейном турнире в Италии. 

– За Играми в Милане, как олимпийский чемпион, следите?

– Уже говорил, что если на Олимпиаде не представлена сборная России, то турнир мне не интересен. Поболею за те виды спорта, к которым российские спортсмены и команды все-таки были допущены.

Удивляют статьи, в которых говорится, что Италия оказалась не совсем готова к приему турнира такого уровня. Например, на хоккейной арене подтекает крыша, раздевалки – чуть ли не холодные, в вагончиках.

Принимал участие не в одной Олимпиаде – нигде не возникало накладок такого уровня. Не говоря уж об Играх в Сочи, где спортсменам в плане условий вообще создали сказку, – сказал Коваленко.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7816 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
logoАндрей Коваленко
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСочи-2014
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Насчет протечки крыш, холода в раздевалках ...... это все пропаганда , ошибки в приеме соревнований такого ранга были всегда и у всех и самое главное и будут такие ошибки всегда, а то что наших нет конечно обидно, я тоже не слежу за олимпиадой, но это не значит, что никто не должен проявлять к ней интерес.
Практически на всех олимпиадах, стадионы достраивают в самый последний момент. Судя по трансляциям, да, условия спартанские, но может и не надо годовой бюджет страны тратить на две недели показухи
Если негатив искать- везде можно найти... А то что у нас построили самую большую хоккейную арену в мире, называется именем одного известного хоккейного клуба, а теперь на нем играет команда юридически из другой страны, но фактически ни разу в этой стране толком не игравшая- это норм?
Взрослый же вроде человек...
Хотя, как показывает жизнь - это ни о чём ещё не говорит.
Так и Коваленко никому не интересен.... зачем он здесь?
