Андрей Коваленко об ОИ-2026: «Если нет России, мне турнир не интересен. Удивляют новости из Италии – на арене подтекает крыша, раздевалки холодные. Нигде не было таких накладок»
Андрей Коваленко: если нет сборной России, мне ОИ неинтересны.
Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об олимпийском хоккейном турнире в Италии.
– За Играми в Милане, как олимпийский чемпион, следите?
– Уже говорил, что если на Олимпиаде не представлена сборная России, то турнир мне не интересен. Поболею за те виды спорта, к которым российские спортсмены и команды все-таки были допущены.
Удивляют статьи, в которых говорится, что Италия оказалась не совсем готова к приему турнира такого уровня. Например, на хоккейной арене подтекает крыша, раздевалки – чуть ли не холодные, в вагончиках.
Принимал участие не в одной Олимпиаде – нигде не возникало накладок такого уровня. Не говоря уж об Играх в Сочи, где спортсменам в плане условий вообще создали сказку, – сказал Коваленко.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7816 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя, как показывает жизнь - это ни о чём ещё не говорит.