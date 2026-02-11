Андрей Коваленко об ОИ-2026: «Если нет России, мне турнир не интересен. Удивляют новости из Италии – на арене подтекает крыша, раздевалки холодные. Нигде не было таких накладок»

Андрей Коваленко: если нет сборной России, мне ОИ неинтересны.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об олимпийском хоккейном турнире в Италии.

– За Играми в Милане, как олимпийский чемпион, следите?

– Уже говорил, что если на Олимпиаде не представлена сборная России, то турнир мне не интересен. Поболею за те виды спорта, к которым российские спортсмены и команды все-таки были допущены.

Удивляют статьи, в которых говорится, что Италия оказалась не совсем готова к приему турнира такого уровня. Например, на хоккейной арене подтекает крыша, раздевалки – чуть ли не холодные, в вагончиках.

Принимал участие не в одной Олимпиаде – нигде не возникало накладок такого уровня. Не говоря уж об Играх в Сочи, где спортсменам в плане условий вообще создали сказку, – сказал Коваленко.