Нюландер может пропустить 1-й матч Швеции на Олимпиаде-2026. Форвард не тренировался во вторник из-за болевых ощущений

Вильям Нюландер может пропустить 1-й матч сборной Швеции на Олимпиаде-2026.

Форвард сборной Швеции Вильям Нюландер может пропустить первый матч команды на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии .

Сегодня «Тре Крунур» сыграют против хозяев турнира – итальянцев. В пятницу шведам предстоит встреча со сборной Финляндии.

29-летний нападающий пропустил тренировку во вторник из-за болевых ощущений.

«Это мера предосторожности. Он провел с нами две полноценные тренировки, но в понедельник почувствовал небольшую боль, поэтому мы дали ему день отдыха. Посмотрим, будет ли он готов сыграть завтра. Решение будет принято в день игры.

Я не обеспокоен. Он отлично выглядел на льду на предыдущих тренировках. Конечно, это небольшая проблема, но мы еще в начале пути. Впереди нас ждут более важные игры. Нужно сосредоточиться на главном», – сказал главный тренер шведов Сэм Халлам.

В текущем сезоне форвард «Торонто » пропустил в общей сложности 17 матчей из-за травм. У него 52 (18+34) очка в 40 играх за «Лифс».

Если в итоге он не сможет сыграть с итальянцами, в заявку попадет Маркус Юханссон («Миннесота ») или Понтус Хольмберг («Тампа »).