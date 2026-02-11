Крикунов о Тамбиеве: «Уверен, что он поможет СКА, все же это опытный специалист. Сейчас ничего бы не нашел, а так при работе. Нет смысла без нее сидеть»
Владимир Крикунов: уверен, что Тамбиев поможет СКА.
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о приглашении Леонида Тамбиева в тренерский штаб СКА.
«Нет смысла сидеть без работы. Сейчас ничего он бы не нашел, а так он при работе. Он был главным в «Адмирале», поэтому знает, как готовить команду.
Плюс Тамбиев же работал помощником, но очень давно, так что опыт есть. Вот сейчас еще поработает помощником и будет знать все нюансы.
Уверен, что он поможет СКА, все же это опытный специалист», – сказал Крикунов.
СКА тянул с объявлением Тамбиева 12 дней. За что же он будет отвечать?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
В каком качестве? Не представляю его с Ларионовым в одной обойме.
