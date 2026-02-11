Потанин анонсировал тур своей олимпийской коллекции: «Живая летопись спорта. У болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть редкие артефакты из нашей славной хоккейной истории»

Владимир Потанин анонсировал тур своей олимпийской коллекции.

Федеральный тур олимпийской коллекции президента «Норникеля» Владимира Потанина стартует в Норильске в апреле.

«Мы рады представить широкой публике олимпийскую коллекцию «80 лет хоккейной славы». Это по-настоящему живая летопись спорта: у болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть редкие артефакты из нашей славной хоккейной истории, а акценты в современной интерактивной форме найдут отклик у семейной и молодой аудитории.

Выставка приурочена не только к 80-летию отечественного хоккея, которое мы отметим в декабре 2026 года, но и к 70-летию первого олимпийского золота, ведь именно с победы в Кортина-д’Ампеццо в 1956 году сборная СССР начала свой триумфальный олимпийский марафон.

Надеюсь, коллекция станет интересной для разных аудиторий, которые смогут прожить этот опыт, как яркое культурное событие, в спортивном сообществе прибавится поводов для гордости и оптимизма, а национальная команда России по праву вернется в международную хоккейную семью», – сказал Потанин.