  Капитан «Салавата» Панин о 40-летии: «Перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию и уверенность. Открыл в хоккее что-то новое, растворился в команде»
Капитан «Салавата» Панин о 40-летии: «Перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию и уверенность. Открыл в хоккее что-то новое, растворился в команде»

Григорий Панин о 40-летии: перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о своем 40-летии. Защитник отметил юбилей в ноябре прошлого года. 

– В сезоне вы пропустили только один матч из 53, показатель полезности – «плюс 7», это лучшие показатели в команде. Переживаете очередную молодость?

– Знаете, для меня стал знаковым 40-летний юбилей. Перешагнув его, почувствовал новую психологию и дополнительную уверенность. Многое дал – и мне, и команде – последний плей-офф, когда «Салават» вопреки всем прогнозам прошел два раунда и завоевал «бронзу».

Все это позволило сбросить лишний психологический груз, открыть в хоккее и своей профессии что-то новое. Ловлю себя на мысли, что растворился в команде, вместе с ней держу уровень и в общем-то не чувствую возраста. Отсюда в частности и эти «плюс семь», – сказал Панин. 

часть команды - часть корабля😁
Молодчик!Так держать!✊🏻
В 40 лет - лучший защитник команды. Это у Панина уровень вырос или у остальных опустился?
Ответ schell
В 40 лет - лучший защитник команды. Это у Панина уровень вырос или у остальных опустился?
В последние лет 7-8 Гриша много поменял в питании, в образе жизни, в подготовке, поэтому он действительно в отличной физической форме. Это накладывается на то, что он помудрел, плюс он же много занимается благотворительностью. В общем, ментальная составляющая на очень высоком уровне - человек расслаблен, уверен в себе, живёт в ладу с собой, наслаждается своей профессией и жизнью. Это не молодёжь, которая не уверена в себе, боится, зажата или, наоборот, чересчур самоуверенна и вечно что-то кому-то хочет доказать.
Работаем Гриша! Работаем дальше, назло завистникам и недоброжелателям!
Ответ Уфа хоккей
Работаем Гриша! Работаем дальше, назло завистникам и недоброжелателям!
👍
