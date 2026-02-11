Капитан «Салавата» Панин о 40-летии: «Перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию и уверенность. Открыл в хоккее что-то новое, растворился в команде»

Григорий Панин о 40-летии: перешагнув юбилей, почувствовал новую психологию.

Капитан «Салавата Юлаева » Григорий Панин высказался о своем 40-летии. Защитник отметил юбилей в ноябре прошлого года.

– В сезоне вы пропустили только один матч из 53, показатель полезности – «плюс 7», это лучшие показатели в команде. Переживаете очередную молодость?

– Знаете, для меня стал знаковым 40-летний юбилей. Перешагнув его, почувствовал новую психологию и дополнительную уверенность. Многое дал – и мне, и команде – последний плей-офф, когда «Салават» вопреки всем прогнозам прошел два раунда и завоевал «бронзу».

Все это позволило сбросить лишний психологический груз, открыть в хоккее и своей профессии что-то новое. Ловлю себя на мысли, что растворился в команде, вместе с ней держу уровень и в общем-то не чувствую возраста. Отсюда в частности и эти «плюс семь», – сказал Панин.