  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Коваленко о победе России U17 и сына Ивана на Кубке Будущего: «Слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. Надо открывать талантам дорогу в МХЛ и КХЛ»
0

Андрей Коваленко о победе России U17 и сына Ивана на Кубке Будущего: «Слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. Надо открывать талантам дорогу в МХЛ и КХЛ»

Андрей Коваленко: слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко отметил победу сборной России U17 на Кубке Будущего в Минске. 

– Главное хоккейное событие недели лично для вас – старт Олимпиады в Милане или звездные выходные КХЛ в Екатеринбурге?

– Другой ответ – Кубок Будущего в Минске. Мне наиболее интересны те турниры, в которых играют сборные нашей страны. А тут сыграли сразу две команды – сборные России U18 и U17, плюс сборные Беларуси U18 и U20. Отличный турнир – и хороший международный опыт, особенно в нынешние времена, когда мы из-за вмешательства политики помещены под железный занавес. 

Мне показалось, что пресса уделила ему не совсем то внимание, которое он заслуживал. Ведь в Минске увидели лучших молодых хоккеистов двух братских стран.

– Что показал этот турнир?

– Что слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. В России по-прежнему воспитывается большое количество талантов, надо открывать им дорогу – в МХЛ и КХЛ.

В молодежном хоккее год, два, а тем более три – огромная разница в возрасте. Поэтому очень рад за сборную U17, которая выиграла у старших товарищей из России и Беларуси, завоевав Кубок Будущего и установив рекорд – впервые победителем стала такая молодая команда. 

Поздравил ее капитана и лучшего бомбардира турнира – своего младшего сына Ивана Коваленко. Сказал, что если будет еще больше работать, то все получится – и у команды, и у каждого игрока, – сказал Коваленко. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7812 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Кубок Будущего
logoАндрей Коваленко
logoМХЛ
logoсборная России U17
logoсборная России U18
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о победе России U17 на Кубке Будущего: «Грандиозный успех. Система вырастила новое поколение отличных игроков. Ребята готовы побеждать самых сильных соперников в мире»
10 февраля, 11:31
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
7 февраля, 20:53
Владимир Юрзинов: «Для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ. Матчи МХЛ нужно более регулярно показывать по ТВ»
7 февраля, 09:12
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
11 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
17 минут назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
32 минуты назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
47 минут назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
52 минуты назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
1 минуту назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем