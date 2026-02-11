Андрей Коваленко о победе России U17 и сына Ивана на Кубке Будущего: «Слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. Надо открывать талантам дорогу в МХЛ и КХЛ»

Андрей Коваленко: слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко отметил победу сборной России U17 на Кубке Будущего в Минске.

– Главное хоккейное событие недели лично для вас – старт Олимпиады в Милане или звездные выходные КХЛ в Екатеринбурге?

– Другой ответ – Кубок Будущего в Минске. Мне наиболее интересны те турниры, в которых играют сборные нашей страны. А тут сыграли сразу две команды – сборные России U18 и U17, плюс сборные Беларуси U18 и U20. Отличный турнир – и хороший международный опыт, особенно в нынешние времена, когда мы из-за вмешательства политики помещены под железный занавес.

Мне показалось, что пресса уделила ему не совсем то внимание, которое он заслуживал. Ведь в Минске увидели лучших молодых хоккеистов двух братских стран.

– Что показал этот турнир?

– Что слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. В России по-прежнему воспитывается большое количество талантов, надо открывать им дорогу – в МХЛ и КХЛ.

В молодежном хоккее год, два, а тем более три – огромная разница в возрасте. Поэтому очень рад за сборную U17, которая выиграла у старших товарищей из России и Беларуси, завоевав Кубок Будущего и установив рекорд – впервые победителем стала такая молодая команда.

Поздравил ее капитана и лучшего бомбардира турнира – своего младшего сына Ивана Коваленко. Сказал, что если будет еще больше работать, то все получится – и у команды, и у каждого игрока, – сказал Коваленко.