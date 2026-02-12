727

Олимпиада-2026. Финляндия проиграла Словакии, Швеция победила Италию

Стартовал мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

В Милане стартовал мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная Финляндии проиграла Словакии (1:4), Швеция победила Италию (5:2).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию. Вместо нее выступит Франция.

Положение команд: Словакия – 3 (1), Швеция – 3 (1), Италия – 0 (1), Финляндия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Долгих 12 лет ОИ были без игроков с НХЛ.
С возвращением
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Долгих 12 лет ОИ были без игроков с НХЛ. С возвращением
Комментарий скрыт
Ну,для меня это и есть начало олимпиады.
Ответ Сергей Круг
Ну,для меня это и есть начало олимпиады.
значит вы много пропустили
Ответ Александр Саввин
значит вы много пропустили
Глупо на хоккейной ветке писать, что "вы много пропустили".
Кружечку за Адама Ружичку!
Ответ mitos
Кружечку за Адама Ружичку!
Стакан чайковского за Юрая Слафковского!
Ответ mitos
Кружечку за Адама Ружичку!
Винишка за Адама Лишку
Начинается самое интересное на мой взгляд на ОИ 2026🏒
Впервые с 2014 команды в сильнейших составах на ОИ, и сразу отличная вывеска в начале турнира Финляндия-Словакия .Фины на бумаге сильнее , но я жду от словаков сюрприза.
Ответ Александр Сандалов
Впервые с 2014 команды в сильнейших составах на ОИ, и сразу отличная вывеска в начале турнира Финляндия-Словакия .Фины на бумаге сильнее , но я жду от словаков сюрприза.
Главная проблема Словакии -- вратарская. У них Шкорванек из местного чемпа, регулярно обсирающийся на ЧМ, Главай из американского пердива и вчерашний юниор Гаян.

Если угадают с голкипером и он проведёт турнир жизни, могут и пошуметь. Полевые-то у них в полном порядке.
Ответ АдминБЦ
Главная проблема Словакии -- вратарская. У них Шкорванек из местного чемпа, регулярно обсирающийся на ЧМ, Главай из американского пердива и вчерашний юниор Гаян. Если угадают с голкипером и он проведёт турнир жизни, могут и пошуметь. Полевые-то у них в полном порядке.
Так и у финнов главная проблема это вратарская.
Посмотрите на игроков, которые сегодня набрали очки. У кого то ещё остались вопросы о лучшей лиге в мире?
Ответ Тульский доминатор
Посмотрите на игроков, которые сегодня набрали очки. У кого то ещё остались вопросы о лучшей лиге в мире?
если Гернат на льду - больше двух не забьют. очки они набрали
Ответ Checker77
если Гернат на льду - больше двух не забьют. очки они набрали
Локомотивская система)
Раз уж наших не допустили, то притоплю за словаков на этих ОИ. Тем более, свежа ещё в памяти их сборная на ОИ-10
Ответ Sergey Smolensky
Раз уж наших не допустили, то притоплю за словаков на этих ОИ. Тем более, свежа ещё в памяти их сборная на ОИ-10
С той нынешняя не сравнится и близко
Ответ Гранитный камушек в груди
С той нынешняя не сравнится и близко
Это да, к сожалению.
этот гол такая комедия ))))))))

вид из ворот доставил)))))))))))))))))
Ответ Nba today games
этот гол такая комедия )))))))) вид из ворот доставил)))))))))))))))))
Офигенно не на повторе с такого ракурса было видеть это))
Ответ Рустам Калиев
Офигенно не на повторе с такого ракурса было видеть это))
Да, молодец режиссёр
Финны всегда системой брали, а тут чисто сборная России )))
Ответ Heavy_Axe
Финны всегда системой брали, а тут чисто сборная России )))
Всё верно, чем больше талантливых игроков, тем сложнее уместить их в один слаженный коллектив, ровно тоже самое происходило с нашей сборной. Для тех, кто видел выступление финнов на КМ 2016 такая их игра не является большим сюрпризом
