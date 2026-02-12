Олимпиада-2026. Финляндия проиграла Словакии, Швеция победила Италию

Стартовал мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

В Милане стартовал мужской олимпийский хоккейный турнир .

Сборная Финляндии проиграла Словакии (1:4), Швеция победила Италию (5:2).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию. Вместо нее выступит Франция.

Положение команд: Словакия – 3 (1), Швеция – 3 (1), Италия – 0 (1), Финляндия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

