Олимпиада-2026. Финляндия проиграла Словакии, Швеция победила Италию
Стартовал мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.
В Милане стартовал мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная Финляндии проиграла Словакии (1:4), Швеция победила Италию (5:2).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию. Вместо нее выступит Франция.
Олимпиада-2026
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа В
Положение команд: Словакия – 3 (1), Швеция – 3 (1), Италия – 0 (1), Финляндия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
727 комментариев
