КХЛ. «Авангард» по буллитам обыграл «Адмирал», «Амур» уступил «Трактору»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Амур» уступил «Трактору» (5:6), «Адмирал» проиграл «Авангарду» (2:3) по буллитам.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7812 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
118 комментариев
Ух! Игра огонь!! Трактор с Победой!
кто то ещё сомневается что мишуров не тянет. ну и вся команда сегодня как после перепоя.
окулов мастерюга конечно!
Какое же позорище сегодня в исполнении Авангарда. Ноль опасных моментов создали за 2 периода. Просто дно нижнего дна
Закончили не очень Амур...
Впрочем, как и всегда
Тигры превращаются в тигриц
Трактор с победой молодцы ребята. Всех болельщиков Трактора с победой
Челябинск с победой
За Трактор!!!
Авангарду не расслабляться на Дальнем и привезти в Омск 4 очка. Удачи.
