Ларионов про 2+2 от Хайруллина в гостевом матче с «Нефтехимиком»: «Он здесь играл? Не знал даже. Мара просил оформить хет-трик в концовке, но я сказал: нет, пусть играют молодые»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил игру форварда Марата Хайруллина в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).
– Можно еще спросить про Марата Хайруллина, у которого сегодня 2+2? На ваш взгляд, это особый настрой против своей бывшей команды?
– Он здесь раньше играл, в «Нефтехимике»? Серьезно? Да, я и не знал даже. Конечно, приятно. В спорте так заведено: когда игрок возвращается в город, где он вырос, где играл, это всегда двойная мотивация.
За Мару, конечно, очень рад. Он даже просил оформить хет-трик в концовке, но я сказал: нет, пусть играют молодые. Поберег его в концовке.
Всегда приятно, когда хоккеисты, приезжающие домой, играют с удвоенной энергией. Сегодня был именно такой случай – Мара провел блестящий матч и забил важные голы, – сказал Ларионов.