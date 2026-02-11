Защитник «Ак Барса» Миллер о Матче звезд КХЛ: «Отличия от НХЛ есть, но все организовано шикарно. В России любят хоккей»

Митчел Миллер из «Ак Барса»: в России любят хоккей, и это чувствуется.

Защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге.

– Если сравнивать Матч Звезд КХЛ и Матч Звезд НХЛ, сильно отличаются мероприятия по масштабу?

– Когда я смотрел Матчи Звезд НХЛ, я мечтал, что когда-то у меня тоже получится поучаствовать в таких мероприятиях. Было очень классно наблюдать за тем, как хоккеисты кайфуют от окружающей обстановки.

Конечно, отличия Матча Звезд КХЛ от НХЛ есть. Но и в России все организовано шикарно: замечательные стадионы, столько людей пришло, многие в клубных джерси. В России любят хоккей, и это чувствуется, – сказал Миллер.