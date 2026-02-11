Силантьев о телеграм-канале: «Разин пока ничего не говорил, стараюсь, чтобы это не мешало игре. Сурин в этом плане молодец! Очень активный, ничего не боится»

Дмитрий Силантьев о телеграм-канале: стараюсь, чтобы это не мешало игре.

Форвард «Металлурга » Дмитрий Силантьев рассказал о своем телеграм-канале , у которого насчитывается более 6 тысяч подписчиков.

«Егор Сурин в этом плане молодец! Он очень активный, ничего не боится. Большое количество подписчиков (более 30 тысяч – Спортс’‘). Я тоже к этому стремлюсь. Стараюсь показывать людям что-то интересное, лайв-контент. Показывал раздевалки на Матче звезд КХЛ, делал распаковку. По телевизору такое не покажут. Стараюсь снимать эксклюзивный контент для зрителей.

Как относится к этому Андрей Разин ? Пока он ничего не говорил. Но в сезоне стараюсь сдержанно снимать, чтобы это не мешало игре. Но это и не мешает. Просто стараюсь аккуратно вести.

Мне жена очень помогает. И выложит, и что-то посоветует, и текст может написать. Поэтому, можно сказать, она полностью отвечает за это все», – сказал Силантьев.

В текущем сезоне 25-летний форвард магнитогорцев набрал 44 (20+24) очка в 47 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

