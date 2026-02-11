Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна не отстранен от игр NCAA на фоне обвинений в нападении, хулиганстве и харассменте (Daily Faceoff)

Фаворит драфта НХЛ Гэвин Маккенна не отстранен от игр NCAA на фоне обвинений.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна не отстранен от матчей NCAA на фоне обвинений в нападении.

Как сообщает Daily Faceoff, ожидается, что 18-летний канадец сыграет за университет Пенсильвании против Мичигана 13 и 14 февраля.

Напомним, что предварительное слушание по его делу было отложено до 11 марта.

Ранее Маккенне было предъявлено обвинение после инцидента, произошедшего 31 января возле бара в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания. По данным полиции, он «ударил 21-летнего мужчину по лицу во время конфликта, в результате чего тот получил травмы лица, потребовавшие хирургического вмешательства».

Гэвин был выпущен под залог, при этом прокуратура уже сняла с игрока обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

В текущем сезоне Маккенна провел 24 матча за команду Penn State в студенческом чемпионате и набрал 32 (11+21) очка.

