  Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна не отстранен от игр NCAA на фоне обвинений в нападении, хулиганстве и харассменте (Daily Faceoff)
13

Фаворит драфта НХЛ Гэвин Маккенна не отстранен от игр NCAA на фоне обвинений.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна не отстранен от матчей NCAA на фоне обвинений в нападении. 

Как сообщает Daily Faceoff, ожидается, что 18-летний канадец сыграет за университет Пенсильвании против Мичигана 13 и 14 февраля. 

Напомним, что предварительное слушание по его делу было отложено до 11 марта.

Ранее Маккенне было предъявлено обвинение после инцидента, произошедшего 31 января возле бара в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания. По данным полиции, он «ударил 21-летнего мужчину по лицу во время конфликта, в результате чего тот получил травмы лица, потребовавшие хирургического вмешательства».  

Гэвин был выпущен под залог, при этом прокуратура уже сняла с игрока обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

В текущем сезоне Маккенна провел 24 матча за команду Penn State в студенческом чемпионате и набрал 32 (11+21) очка. 

Фаворита драфта НХЛ чуть не посадили за драку: пострадавший оскорбил мать игрока

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
происшествия
Драфт НХЛ
NCAA
logoНХЛ
logoГэвин Маккенна
тафгай растёт для Кэнакс, он придаст им характера в придачу мастерюга уровня Селебрини, то чего не хватает шведофильскому Ванкуверу.
Повезло что на фоне, а не на переднем плане.
где там вопившие про задворки драфта и 20 лет в турме?
Маккена не может пропустить игру в черную пятницу
Золото Маккенны)
