  • Сикьюра о праздновании гола «Спартаку» с линейным судьей: «Здорово, что реф присоединился к нам. С главным арбитром я бы, наверное, не стал так делать»
5

Сикьюра о праздновании гола «Спартаку» с линейным судьей: «Здорово, что реф присоединился к нам. С главным арбитром я бы, наверное, не стал так делать»

Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о победе над «Спартаком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2).

– Мы одна из тех команд, кому нужна была эта пауза на Матч Звезд, чтобы немного перевести дух, потому что последние матчей 15 до перерыва хоккей в нашем исполнении был откровенно не очень. Сегодня хорошо начали, забили первыми. Несмотря на то, что затем пропустили дважды, мы смогли отыграться, важно, что забили в большинстве, этот компонент у нас тоже страдал в последнее время. Сегодняшняя победа поможет нам обрести уверенность.

– Забавный момент произошел после вашего гола, судья упал прямо после вашего гола, а когда поднялся, оказался одним из тех, с кем вы гол отпраздновали. Хотели помочь подняться или так радовались, что решили разделить этот момент и с арбитром?

– Я видел, что он упал да, но в этот момент праздновал заброшенную шайбу, решил, не прерываясь, вот так поддержать его после падения – обнял, убедился, что с ним все в порядке. Для меня эта шайба очень важна, потому что я достаточно долго не мог забить. Здорово, что реф присоединился к нашему празднованию (смеется). Был бы там не линейный судья, а главный арбитр, я бы, наверное, не стал так делать (улыбается).

– После поражения «Авангарду» у команды было собрание. Какие ключевые моменты обсуждали?

– Мы говорили о том, что нужно держаться вместе, оставаться командой несмотря ни на что. Тяжело проигрывать в этой лиге, позитивные моменты находить с каждым разом все труднее, появляется все больше давления, различных разговоров.

От «Динамо» у болельщиков большие ожидания. Трудности случаются, главное здесь, что мы остаемся вместе, наш главный тренер, Вячеслав Козлов, капитан Игорь Ожиганов постоянно это подчеркивают, что мы одна семья и должны держаться вместе. Худшее, что можно сделать, когда команда проигрывает – отвернуться друг от друга. Сегодня мы играли друг за друга и добились победы, надо продолжать в том же духе.

– В чем корень тех трудностей, с которыми столкнулась команда – психология, физика, игровые моменты или что-то другое?

– Думаю все вместе взаимосвязано, в первую очередь психология, мы забивали гол, а затем пропускали два. И так было из раза в раз, это заедает в голове, что так будет происходит снова и снова. Тяжелый вопрос. В этой лиге каждая команда хороша, каждая хочет победить. Сегодня мы сопернику не позволили реализовать их моменты, Подъяпольский очень здорово помог на последнем рубеже.

– Есть ли перед командой задача завершить регулярный чемпионат в топ-4 и обеспечить домашнюю площадку в плей-офф?

– Честно говоря, во время серии поражений, которая у нас была, мы особо в таблицу старались не смотреть. Осталось 12 матчей ло конца регулярного чемпионата, плотность в таблице достаточно большая, мы играем со многими соперниками по таблице в оставшуюся часть чемпионата, все что угодно может произойти.

Было бы здорово обеспечить себе преимущество домашней площадки, потому что у нас отличная домашняя арена с отличной поддержкой. Постараемся забраться в турнирной таблице как можно выше. Но если этого не произойдет, уже будет без разницы, в плей-офф надо одерживать победы вне зависимости от арены и соперника, с которым играешь, – сказал Сикьюра.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7801 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
5 комментариев
Так всегда надо делать, после заброшенной шайбы обниматься с судьями, причем с главными тоже! 😂Дилан молодец, я посмеялся, в хорошем смысле!!!
Ответ Вольфсбург
Так всегда надо делать, после заброшенной шайбы обниматься с судьями, причем с главными тоже! 😂Дилан молодец, я посмеялся, в хорошем смысле!!!
Привет Виталь, я тоже кайфонул глядя на это.
Ответ Сергеич 56
Привет Виталь, я тоже кайфонул глядя на это.
Привет, Валер! С долгожданной победой, причём над принципиальным соперником! Тяжёлая игра, надеюсь чуток психологически раскрепостит ребят. Но победу заслужили, каркас ворот звенел много раз у спартачей!
