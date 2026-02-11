Гомоляко о Тамбиеве: «Он готов к работе со звездным составом СКА и завоеванию Кубка. Ситуация напоминает назначение Разина в Магнитогорск»
Сергей Гомоляко: Тамбиев готов работать со звездным составом СКА.
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о приглашении Леонида Тамбиева в тренерский штаб СКА.
«Уверен, что Тамбиев готов работать со звездным составом СКА.
Здесь ситуация напоминает назначение Разина в Магнитогорск. Также, кстати, как и Козыреву, на мой взгляд, уже можно работать в топ-клубе.
Поэтому считаю, что Тамбиев готов к серьезной работе и завоеванию Кубка», – сказал Гомоляко.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
11 комментариев
да и как тренер брал кубки, пусть пока не в КХЛ, но у него и команды под эту задачу не было.
Забавный вы, Гомоляко..