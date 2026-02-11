Гомоляко о Тамбиеве: «Он готов к работе со звездным составом СКА и завоеванию Кубка. Ситуация напоминает назначение Разина в Магнитогорск»

Сергей Гомоляко: Тамбиев готов работать со звездным составом СКА.

Бывший спортивный директор «Металлурга » Сергей Гомоляко высказался о приглашении Леонида Тамбиева в тренерский штаб СКА .

«Уверен, что Тамбиев готов работать со звездным составом СКА.

Здесь ситуация напоминает назначение Разина в Магнитогорск. Также, кстати, как и Козыреву, на мой взгляд, уже можно работать в топ-клубе.

Поэтому считаю, что Тамбиев готов к серьезной работе и завоеванию Кубка», – сказал Гомоляко.