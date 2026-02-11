  • Спортс
Гомоляко о Тамбиеве: «Он готов к работе со звездным составом СКА и завоеванию Кубка. Ситуация напоминает назначение Разина в Магнитогорск»

Сергей Гомоляко: Тамбиев готов работать со звездным составом СКА.

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о приглашении Леонида Тамбиева в тренерский штаб СКА.

«Уверен, что Тамбиев готов работать со звездным составом СКА.

Здесь ситуация напоминает назначение Разина в Магнитогорск. Также, кстати, как и Козыреву, на мой взгляд, уже можно работать в топ-клубе.

Поэтому считаю, что Тамбиев готов к серьезной работе и завоеванию Кубка», – сказал Гомоляко.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Кто-то уточните, какие звёзды на данный момент в этом составе?
Кто-то уточните, какие звёзды на данный момент в этом составе?
И какие звезды были у Разина? Кроме Зернова.
И какие звезды были у Разина? Кроме Зернова.
Согласен с вами. Но думаю вы не будете отрицать, что уровень тренеров не сопоставим. Разин смог построить команду с большой буквы. А про Ларионова такого не могу сказать. Это на данный момент.
Ну ты Серёжа и выдал конечно))) Разин был игроком выдающимся, и тренер сейчас уже с кубком, а кто такой Тамбиев, кто он вообще?
Ну ты Серёжа и выдал конечно))) Разин был игроком выдающимся, и тренер сейчас уже с кубком, а кто такой Тамбиев, кто он вообще?
Тамбиев, кстати, много где поиграл, и много что видел - можно с Воробьевым младшим сравнить.
да и как тренер брал кубки, пусть пока не в КХЛ, но у него и команды под эту задачу не было.
Ну ты Серёжа и выдал конечно))) Разин был игроком выдающимся, и тренер сейчас уже с кубком, а кто такой Тамбиев, кто он вообще?
Это ты " конечно выдал", а не Гомоляко. У Тамбиева два кубка ВХЛ с разными командами. Выход во второй раунд ПО с Адмиралом. Да и как игрок был конечно не звездой, как Разин, но тоже не последним. Рекордсмен сб. Латвии по очкам, участник 11 ЧМ и 2х Олимпиад, лучший бомбардир ВХЛ 2003г., играл в шести европейских чемпионатах. Методы воздействия на игроков, кстати у них схожи- Разин запомнился розовыми пиджаками , а Тамбиев мультяшными джерси. Ларионов, по достижениям, как игрок, по сравнению с Разиным вообще космос и как это помогает ему в тренерской карьере?
А где у нас состав то звёздный?
Забавный вы, Гомоляко..
