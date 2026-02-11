  • Спортс
Вячеслав Козлов о 3:2 со «Спартаком»: «Может, «Динамо» сыграло не самый красивый матч, но нам нужна была победа. Это придаст нам уверенности»

Вячеслав Козлов: «Динамо» сыграло не самый красивый матч, но нам нужна была победа.

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2).

– Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков «Динамо» за поддержку. Может быть, сегодня сыграли не самый красивый матч, но нам нужна была победа. Ребята молодцы: и выстояли в формате три на пять, и спецбригады сработали. И когда повели в счете, довели игру до победы.

– Сегодня Максим Комтуа не играл, и Матч Звезд он пропустил из-за болезни. Как скоро мы его увидим в составе?

– Я думаю, ему нужно несколько дней на восстановление.

– В конце второго периода было нарушение численного состава. Честно говоря, до сих пор до конца не увидел самого момента. В каком эпизоде это случилось? Может, как-то вам арбитры объяснили ситуацию?

– В конце отрезка, когда мы владели шайбой, у нас приехал один игрок, а двое выскочили, не разобрались просто.

– Игорь Ожиганов до паузы говорил о том, что увидим правильную команду после Матча Звезд. Можно ли сейчас назвать «Динамо» правильной командой или все-таки выводы пока рано делать?

– Я думаю, что пока рано. Эта победа придаст нам уверенности. Но сегодня могли выиграть и та, и другая команда. Мы повели в счете, но потом совершили две невынужденные ошибки и потом уже отыгрывались.

– Ну вот как раз-таки пропущенный гол в первой же смене. Это была потеря концентрации?

– Я думаю, что здесь было большое желание закрепить успех. Просто не разобрались.

– В последнем интервью вы говорили о том, что будете привлекать молодых игроков. Но сегодня таких в заявке нет. Когда планируете?

– Мы хотели на эту паузу пригласить игроков МХЛ потренироваться, и мы приглашали двоих хоккеистов из молодежки, потому что у нас не хватало игроков. Хотели еще вызвать Тимура Кола и Курбана Лиъматова, но они играли на Кубке Вызова. Сначала надо их посмотреть, как они потренируются с нами, как они будут выглядеть вместе с нашими взрослыми ребятами, – сказал Козлов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Динамо»
Вроде и выиграли, но после слов Козлова, равнодушных и банальных, прямо руки опускаются.
Пока особого повода для радости нет приходится с опасением думать о том как у нас пойдет игра в ПО...
