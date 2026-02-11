Тренер «Спартака» Барков о 2:3 от «Динамо»: «Два периода невразумительной игры. Можно сказать, сами отдали матч»
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо» в дерби.
Тренер «Спартака» Александр Барков-старший высказался о поражении от «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3).
– Первый период мы играли хорошо, второй – плохо, в третьем пытались собраться. Два периода невразумительной игры. Можно сказать, что сами отдали матч.
– Почему Кин не выходил в большинстве?
– Кин ездил на Матч звезд, а мы тут наигрывали звенья. Дальше будем думать, кто в следующий раз играть будет.
– Нет ли мысли развести Морозова и Порядина по разным звеньям?
– Мысли разные есть. В процессе игры мы пытаемся найти решения. Будем думать.
– Когда вернется Ярош?
– Как говорят у них: day to day. Посмотрим, как он себя будет чувствовать, – сказал Барков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Кто-то в раздевалке и на скамейке должен вразумить. Тренер для этого нужен... Как команда с третьим большинством в игре 5 на 3 бросает с убойной силы во вратаря. Морозов старается, но не получается пробить засуху, а Порядин, как Голдобин стал только кататься
Когда соперник так плотно играет, важно, как вся команда маневрирует. Быстро переводит шайбу с одного участка на другой. Движение защитников на синей линии. Реализация большинства. На каждую тактическую гайку всегда есть свой тактический болт. В такой игре важны налаженные игровые связи, а у нас очередная ротация с игроками, которые просто растворились в этой игре. Компактности нам не хватало, внимательности, собранности. Не смогли создать давление на пятак противника. Не все игроки стабильно держат необходимый уровень. В четверг будет уже третий похожий противник. Пора уже тренерскому штабу найти ключи!
Обратил внимание на диалог тренера Олега Кваши и Александра Беляева. Если правильно понял, то Олег пытался ему объяснить, что не нужно возить шайбу, а выходить с броском на ворота... А почему так? Голова постоянно внизу! Избегай сфокусированного взгляда. Старайся видеть всё, что позволяет твой диапазон зрения. Даже отражения в плексигласе могут помочь отслеживать ситуацию! Не умеем выходить с контролем и броском из борьбы! Весь матч было ощущение, что не хватает в нем осмысленных действий с нашей стороны, обученности... Противник быстро садился, и у нас возникали проблемы...
Игрок должен смотреть через оба плеча, слушать своих партнеров и не забывать об отражениях в заградительном стекле. Врезаясь в борт, он должен обезопасить свое столкновение, в случае если его толкнули, сбили с ног, применили против него любой другой силовой прием либо он сам потерял равновесие. Об этом часто забывают!
Лидеры играли слабо, новички тоже не дали огня. Пашин старался, боролся, но бросал плохо. Рукавиников играл с одной стороны надежно, но видно, что скорости уже нет. Коротких очень слабый матч. Тактически не смогли переиграть похожего соперника. Это прям настораживает. Против плотной обороны у нас нет вариантов? Не знаем как действовать?
когда вернется Жамнов?
Барков сказал, что в штабе. Видел его на тренировке перед дерби. Рисовал на макете. Когда, знает только он и врачи.
Барков говорит о том, что нашли химию, а потом они меняют состав звеньев... Как это понять?
Впервые видел такое беззубое большинство. Как хорошо играли против СКА и как плохо против Динамо.
Согласен . Не может Спартак играть с командами , которые активно прессенгуют , играют плотно , это Локо , ЦСКА , Динамо ( Минск ) . Думаю , пора найти , уже , противоядие против таких соперников , благо квалификация тренеров и игроков позволяет. Состав обеих , я считаю , качественный .
