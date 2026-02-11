Тренер «Спартака» Барков о 2:3 от «Динамо»: «Два периода невразумительной игры. Можно сказать, сами отдали матч»

Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо» в дерби.

Тренер «Спартака » Александр Барков-старший высказался о поражении от «Динамо » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3).

– Первый период мы играли хорошо, второй – плохо, в третьем пытались собраться. Два периода невразумительной игры. Можно сказать, что сами отдали матч.

– Почему Кин не выходил в большинстве?

– Кин ездил на Матч звезд, а мы тут наигрывали звенья. Дальше будем думать, кто в следующий раз играть будет.

– Нет ли мысли развести Морозова и Порядина по разным звеньям?

– Мысли разные есть. В процессе игры мы пытаемся найти решения. Будем думать.

– Когда вернется Ярош?

– Как говорят у них: day to day. Посмотрим, как он себя будет чувствовать, – сказал Барков.