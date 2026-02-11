Терещенко о словах Гашека про Кучерова: «Чего на этого дебила обращать внимание? Пускай живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли»

Терещенко о словах Гашека: чего на этого дебила обращать внимание?.

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко отреагировал на слова Доминика Гашека о форварде «Тампы» Никите Кучерове .

Ранее Кучеров заявил, что без России Олимпиада не является настоящим турниром лучших против лучших.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Гашек в ответ положительно оценил решение ИИХФ об отстранении российской сборной. Он также выразил сожаление, что Кучеров может выступать в НХЛ, отметив, что лига является рекламой действий России, а хоккеист «Тампы » также несет ответственность за это.

«Чего на этого дебила обращать внимание? Сказал – и бог с ним. Пускай он живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли. Надо посмотреть просто, кто ему последний раз по голове ударил.

Собаки лают, караван идет. Мне до фонаря, о чем гавкает Гашек. Никита Кучеров все правильно сказал, что без сборной России Олимпиада не является соревнованием лучших из лучших», – сказал Терещенко.