  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о словах Гашека про Кучерова: «Чего на этого дебила обращать внимание? Пускай живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли»
27

Терещенко о словах Гашека про Кучерова: «Чего на этого дебила обращать внимание? Пускай живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли»

Терещенко о словах Гашека: чего на этого дебила обращать внимание?.

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко отреагировал на слова Доминика Гашека о форварде «Тампы» Никите Кучерове.

Ранее Кучеров заявил, что без России Олимпиада не является настоящим турниром лучших против лучших.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Гашек в ответ положительно оценил решение ИИХФ об отстранении российской сборной. Он также выразил сожаление, что Кучеров может выступать в НХЛ, отметив, что лига является рекламой действий России, а хоккеист «Тампы» также несет ответственность за это.

«Чего на этого дебила обращать внимание? Сказал – и бог с ним. Пускай он живет и умирает. Ему сколько раз шайба попадала в голову, последние мозги вышибли. Надо посмотреть просто, кто ему последний раз по голове ударил.

Собаки лают, караван идет. Мне до фонаря, о чем гавкает Гашек. Никита Кучеров все правильно сказал, что без сборной России Олимпиада не является соревнованием лучших из лучших», – сказал Терещенко.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7806 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoДоминик Гашек
Политика
logoолимпийский хоккейный турнир
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
logoКХЛ
logoАлексей Терещенко
logoСборная России по хоккею с шайбой
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну а какой смысл устраивать дебаты, когда и так все понятно. Даже самые великие в своей специализации персоны за ее пределами могут быть не просто тихими «не в курсе», но и агрессивно активными безграмотными идиотами. Правда, очень редко. Порядочные люди, как правило, воздерживаются. Но у Гашека тяжелый случай отклонения.
Ну Терешок тоже живет и будет умирать-) Как и все на этой земле
Ярлык русофоба, это ярлык психопата, по определению. Причины уже не важны, заболевание определяемо и без диагностики.
Шайба в голову всем вратарям прилетала. А Гашек такой один
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
10 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
16 минут назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
31 минуту назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
46 минут назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
51 минуту назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады сыграет с Германией в 1/4 финала, Финляндия против Швейцарии
сегодня, 06:15
Рекомендуем