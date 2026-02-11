Митч Лав: «Вижу прогресс у «Шанхай Дрэгонс» за три недели, отдельные элементы стали лучше. Нужно продолжать работать»

Митч Лав: вижу прогресс у «Шанхай Дрэгонс», нужно продолжать работать.

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (0:2).

«Наша тренерская работа – делать максимум для прогресса хоккеистов. За три недели в команде я вижу этот прогресс. Отдельные элементы стали лучше. Нужно продолжать работать.

Я уже понял, как в КХЛ действуют команды. К тому же, во время Матча звезд я общался с тренерами и хоккеистами. Понял, что здесь много усилий уделяется действиям без шайбы. Это касается игры в средней зоне, давления на соперника. В какие-то моменты мы перебрасываем соперника, имеем много моментов, но шайба не идет в ворота.

Я в восторге от Матча звезд. Для меня, человека, который в лиге недавно, оказаться на таком мероприятии, большая честь. Екатеринбург – прекрасный город, невероятные болельщики, два дня аншлага на новой арене. Я познакомился с тренерами, игроками, задавал много вопросов о лиге, так как я в ней новичок», – сказал Лав.