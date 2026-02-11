Хартли о выходе «Локомотива» в плей-офф: «Нельзя расслабляться. Впереди еще матчи с сильными соперниками – в них нужно выдавить из себя максимум»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги игры с «Шанхай Дрэгонс» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:0).
После этой победы ярославский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.
– Сегодня наша игра не совсем понравилось. Во втором периоде было достаточное количество удалений, здорово сработало меньшинство. Забили одну шайбу – это вдохнуло жизнь. Третий период провели гораздо лучше. Хорошая победа. Хочется побольше заработать очков, поэтому продолжаем победную серию и рады, что победили.
– Насколько легче после выхода в плей‑офф?
– Думаю, это нормальный процесс для хорошей команды. С другой стороны, эта лига достаточно равная сейчас. Нельзя думать, что ты уже плей‑офф и можно расслабиться. Впереди еще матчи с сильными соперниками. В течение этих матчей нужно выдавить из себя максимум. После этих 13 матчей надо быть в оптимальных кондициях перед плей‑офф, – сказал Хартли.
Жаль без Кубка регулярки видимо
перевели будто Хартли на горшке сидит и попутно занимается аутотренингом.