Хартли о выходе «Локомотива» в плей-офф: «Нельзя расслабляться. Впереди еще матчи с сильными соперниками – в них нужно выдавить из себя максимум»

Боб Хартли: расслабляться нельзя, впереди еще матчи с сильными соперниками.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги игры с «Шанхай Дрэгонс» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:0).

После этой победы ярославский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.

– Сегодня наша игра не совсем понравилось. Во втором периоде было достаточное количество удалений, здорово сработало меньшинство. Забили одну шайбу – это вдохнуло жизнь. Третий период провели гораздо лучше. Хорошая победа. Хочется побольше заработать очков, поэтому продолжаем победную серию и рады, что победили.

– Насколько легче после выхода в плей‑офф?

– Думаю, это нормальный процесс для хорошей команды. С другой стороны, эта лига достаточно равная сейчас. Нельзя думать, что ты уже плей‑офф и можно расслабиться. Впереди еще матчи с сильными соперниками. В течение этих матчей нужно выдавить из себя максимум. После этих 13 матчей надо быть в оптимальных кондициях перед плей‑офф, – сказал Хартли.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ещё первое место надо. Но главное подготовка к плей-офф.
Жаль без Кубка регулярки видимо
Он в раздевалке игроков, по-армейски говоря, вздр…нул. И был прав. Это тем, кто его считает «шабашником» ни на что не влияющим. Был бы «шабашником», сказал бы «молодцы, пацаны, классно свграли»
Вперёд, вперёд ярославский бронепоезд
выдавить или выжать?
перевели будто Хартли на горшке сидит и попутно занимается аутотренингом.
