Хартли о выходе «Локомотива» в плей-офф: «Нельзя расслабляться. Впереди еще матчи с сильными соперниками – в них нужно выдавить из себя максимум»

Боб Хартли: расслабляться нельзя, впереди еще матчи с сильными соперниками.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли подвел итоги игры с «Шанхай Дрэгонс » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:0).

После этой победы ярославский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.

– Сегодня наша игра не совсем понравилось. Во втором периоде было достаточное количество удалений, здорово сработало меньшинство. Забили одну шайбу – это вдохнуло жизнь. Третий период провели гораздо лучше. Хорошая победа. Хочется побольше заработать очков, поэтому продолжаем победную серию и рады, что победили.

– Насколько легче после выхода в плей‑офф?

– Думаю, это нормальный процесс для хорошей команды. С другой стороны, эта лига достаточно равная сейчас. Нельзя думать, что ты уже плей‑офф и можно расслабиться. Впереди еще матчи с сильными соперниками. В течение этих матчей нужно выдавить из себя максимум. После этих 13 матчей надо быть в оптимальных кондициях перед плей‑офф, – сказал Хартли.