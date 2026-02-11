Морозов о возможном пересмотре контрактов с букмекерами: «КХЛ всегда готова сесть за стол переговоров. Пока все нормально, букмекеры активно поддерживают хоккей»

  • Спортс
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном пересмотре контрактов с букмекерскими компаниями. 

– Учитывая сложности у букмекеров, рассматривается ли пересмотр контракта с титульным спонсором Лиги Фонбет и у клубов с их спонсорами?

– Идут разговоры на эту тему. Знаю, что в футболе были такие обсуждения между клубами и лигой. У нас пока хорошие взаимоотношения, контракт действует еще два года. Но мы все понимаем и всегда готовы сесть за стол переговоров с партнерами, если это потребуется.

– Может ли это сильно ударить по клубам?

– Пока все нормально, букмекеры активно поддерживают хоккей, видят, насколько это привлекает аудиторию. Посмотрите, сколько активаций букмекеры делают с хоккейными клубами, которые спонсируют, тем самым продвигая и хоккей, и себя, – сказал Морозов. 

Тогда уж скажи за чей счëт букмекеры активно поддерживают хоккей.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Тогда уж скажи за чей счëт букмекеры активно поддерживают хоккей.
Тссс..для Алёши это тайна😂 велено ему не говорить, а то смерть от удивления произойдет 😉
У букмекеров тяжёлые времена. У кота Базилио с лисой Алисой Буратины заканчиваются?
Ржу не могу...звучит как "Сос..спасите наши души"😂 раз озвучил, значит вопрос решен 😉
