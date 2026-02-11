Морозов о возможном пересмотре контрактов с букмекерами: «КХЛ всегда готова сесть за стол переговоров. Пока все нормально, букмекеры активно поддерживают хоккей»
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном пересмотре контрактов с букмекерскими компаниями.
– Учитывая сложности у букмекеров, рассматривается ли пересмотр контракта с титульным спонсором Лиги Фонбет и у клубов с их спонсорами?
– Идут разговоры на эту тему. Знаю, что в футболе были такие обсуждения между клубами и лигой. У нас пока хорошие взаимоотношения, контракт действует еще два года. Но мы все понимаем и всегда готовы сесть за стол переговоров с партнерами, если это потребуется.
– Может ли это сильно ударить по клубам?
– Пока все нормально, букмекеры активно поддерживают хоккей, видят, насколько это привлекает аудиторию. Посмотрите, сколько активаций букмекеры делают с хоккейными клубами, которые спонсируют, тем самым продвигая и хоккей, и себя, – сказал Морозов.